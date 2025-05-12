Новая эра НДФЛ: Изменение правил налогообложения пополнило бюджет на миллиарды

Федеральный бюджет России за первые три месяца текущего года получил значительный приток средств от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного по повышенным ставкам. Согласно данным ФНС, в казну поступило почти 38 миллиардов рублей, что в полтора раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия».

Этот внушительный результат стал прямым следствием введения с января 2024 года новой прогрессивной шкалы НДФЛ. Эта система предусматривает более высокие ставки для граждан с высокими доходами.

Важно уточнить: в первом квартале в федеральный бюджет направлялась только дополнительная часть налога – надбавка в 2 процентных пункта, взимаемая с доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. Основная ставка в 13% по-прежнему поступала в региональные бюджеты, при этом повышенный процент применялся исключительно к сумме, превышающей установленный годовой порог.

По оценкам Минфина, нововведения затронули лишь незначительную часть россиян – менее трёх процентов. В ФНС подчеркивают, что рост поступлений обусловлен не только изменением шкалы, но и общим увеличением доходов населения. Эксперты прогнозируют дальнейшее наращивание сборов от повышенного НДФЛ, ожидая основного пика поступлений к концу года, что традиционно связано с выплатой годовых премий.