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12 мая, 09:06

Новая эра НДФЛ: Изменение правил налогообложения пополнило бюджет на миллиарды

«Известия»: В первом квартале поступления от повышенного НДФЛ выросли на 50%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Федеральный бюджет России за первые три месяца текущего года получил значительный приток средств от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного по повышенным ставкам. Согласно данным ФНС, в казну поступило почти 38 миллиардов рублей, что в полтора раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия».

Этот внушительный результат стал прямым следствием введения с января 2024 года новой прогрессивной шкалы НДФЛ. Эта система предусматривает более высокие ставки для граждан с высокими доходами.

Важно уточнить: в первом квартале в федеральный бюджет направлялась только дополнительная часть налога – надбавка в 2 процентных пункта, взимаемая с доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. Основная ставка в 13% по-прежнему поступала в региональные бюджеты, при этом повышенный процент применялся исключительно к сумме, превышающей установленный годовой порог.

По оценкам Минфина, нововведения затронули лишь незначительную часть россиян – менее трёх процентов. В ФНС подчеркивают, что рост поступлений обусловлен не только изменением шкалы, но и общим увеличением доходов населения. Эксперты прогнозируют дальнейшее наращивание сборов от повышенного НДФЛ, ожидая основного пика поступлений к концу года, что традиционно связано с выплатой годовых премий.

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Напомним, что в июле 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Так, для граждан с доходами менее 2,4 млн рублей в год ставка налога останется на уровне 13%. Чем больше прибыль превышает этот показатель, тем выше становится и процент.

Владимир Озеров
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