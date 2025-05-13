Подросток из Кемерова зарезал сожителя своей матери, который регулярно её избивал

В Кемерове 17-летний студент колледжа зарезал сожителя своей матери, который регулярно избивал женщину и угрожал ей убийством. Об этом сообщает SHOT.

Убитый Виталий. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, накануне поздно вечером Виталий в очередной раз поссорился со своей возлюбленной Ириной в квартире на улице Нахимова. Конфликт произошёл на глазах у двух сыновей женщины — 17-летнего студента колледжа индустрии питания и сферы услуг и 8-летнего школьника.

Подросток решил заступиться за мать. Он схватил нож и дважды ударил мужчину в живот. Тот умер от ран. Уточняется, что в последнее время в полицию регулярно поступали жалобы на Виталия из-за избиений и угроз убить сожительницу.