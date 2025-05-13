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13 мая, 05:08

Подросток из Кемерова зарезал сожителя своей матери, который регулярно её избивал

SHOT: В Кемерове подросток зарезал сожителя своей матери, который её избивал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

В Кемерове 17-летний студент колледжа зарезал сожителя своей матери, который регулярно избивал женщину и угрожал ей убийством. Об этом сообщает SHOT.

Убитый Виталий. Фото © SHOT

Убитый Виталий. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, накануне поздно вечером Виталий в очередной раз поссорился со своей возлюбленной Ириной в квартире на улице Нахимова. Конфликт произошёл на глазах у двух сыновей женщины — 17-летнего студента колледжа индустрии питания и сферы услуг и 8-летнего школьника.

Подросток решил заступиться за мать. Он схватил нож и дважды ударил мужчину в живот. Тот умер от ран. Уточняется, что в последнее время в полицию регулярно поступали жалобы на Виталия из-за избиений и угроз убить сожительницу.

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А ранее в Комсомольске-на-Амуре бодибилдер зарубил топором отчима и тяжело избил мать. На допросе он признался, что давно испытывал ненависть к родным.

Никита Никонов
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