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12 мая, 11:51

Актёра из «Беспринципных» Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы

Руслан Алдонин. Фото © kino-teatr.ru

Руслан Алдонин. Фото © kino-teatr.ru

Актёра из «Беспринципных» и «Слепой» Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы. По данным SHOT, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 мая: артист отдыхал в заведении «На кранах», и там, прямо у входа, повздорил с группой из трёх молодых людей, конфликт перерос в драку.

Актёра из «Беспринципных» и «Слепой» Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы. Фото © SHOT

Актёра из «Беспринципных» и «Слепой» Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы. Фото © SHOT

В результате подвыпившая компания избила Алдонина, а также украла у него сумку с документами. Сам актёр утверждает, что терял сознание и не помнит всех событий того вечера.

Актёра из «Беспринципных» и «Слепой» Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы. Видео © SHOT

В больнице у него диагностировали сильные ушибы и ссадины. По словам артиста, он был пьян и мог сказать что-то лишнее. Алдонин утверждает, что все участники драки установлены с помощью видео с камер наблюдения.

Руслан Алдонин играл в одном из сезонов сериала «Беспринципные», а также снимался в картинах «Слепая», «Моя мама — шпион» и других.

Александра Вишнякова
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