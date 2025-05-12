Актёра из «Беспринципных» Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы

Актёра из «Беспринципных» и «Слепой» Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы. По данным SHOT, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 мая: артист отдыхал в заведении «На кранах», и там, прямо у входа, повздорил с группой из трёх молодых людей, конфликт перерос в драку.

Актёра из «Беспринципных» и «Слепой» Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы. Фото © SHOT

В результате подвыпившая компания избила Алдонина, а также украла у него сумку с документами. Сам актёр утверждает, что терял сознание и не помнит всех событий того вечера.

Актёра из «Беспринципных» и «Слепой» Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы. Видео © SHOT

В больнице у него диагностировали сильные ушибы и ссадины. По словам артиста, он был пьян и мог сказать что-то лишнее. Алдонин утверждает, что все участники драки установлены с помощью видео с камер наблюдения.