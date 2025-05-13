Отключение горячей воды в Москве 2025: зачем и когда отключают График и сроки отключения горячей воды в 2025 году, посмотреть сроки планового отключения горячего водоснабжения МОЭК в доме по улице, что делать, если горячую воду не дали, — обо всём об этом в материале Life.ru. 12 мая, 21:27 В мае в Москве начнётся ежегодное отключение горячей воды. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Отключение горячей воды в Москве происходит ежегодно — с мая по август. В 2025 году Мосводоканал совместно с городскими властями вновь проведёт ряд профилактических мероприятий, направленных на поддержание бесперебойной работы инженерных систем. Далее в этой статье мы подробно разберём когда, где и на сколько дней в столице прекратят подачу горячей воды.

Когда отключают горячую воду

Конкретная дата отключения горячей воды варьируется в зависимости от планов каждой управляющей компании. Обычно отключение стартует в конце мая, ближе к началу летнего периода, и продолжается примерно три месяца — до конца августа – начала сентября. После того как все мероприятия по планированию завершены, организации публикуют информацию об отключении — где, когда и на сколько дней люди останутся без горячей воды.

График отключения горячей воды в Москве

В 2025 году отключения горячей воды в Москве планируются с мая по сентябрь. Конкретные даты зависят от района и состояния теплотрасс. График отключений будет разделён на несколько этапов:

Первый этап (май – июнь) охватит районы с централизованным отоплением.

Второй этап (июль – август) коснётся территорий с комбинированными системами.

Третий этап (сентябрь) будет включать выборочные отключения после проведения проверок.

Важно учитывать, что график может быть подвергнут изменениям, поэтому настоятельно советуем уточнять информацию о плановых отключениях горячего водоснабжения по конкретным адресам на специальных ресурсах, о которых мы расскажем далее.

Как проверить график отключения горячей воды по своему адресу проживания

Для получения актуальной информации об отключениях горячей воды в вашем районе можно воспользоваться несколькими удобными онлайн-ресурсами:

портал mos.ru, где достаточно ввести свой адрес в поисковую строку, чтобы мгновенно получить данные о планируемых отключениях;

мобильное приложение «Моя Москва», которое также предоставляет всю необходимую информацию;

сайт «МОЭК онлайн», где тоже можно проверить расписание отключений.

График отключения горячей воды можно увидеть на городских порталах. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Контакты специальных служб

Если у вас нет возможности выйти в Интернет или вы просто предпочитаете получать информацию по телефону, есть возможность и позвонить.

Вы можете обратиться в единый справочный центр Правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77. Здесь вы получите актуальные сведения по интересующим вас вопросам.

Также существует единый диспетчерский центр, в который можно позвонить по номеру: +7 (495) 539-53-53.

Популярные вопросы и ответы

И напоследок собрали для вас ответы на самые популярные вопросы, связанные с отключением горячей воды, которые задают жители Москвы и не только каждый год.

Как подготовиться к отключению горячей воды

В Интернете встречается немало советов, как подготовиться к отключению горячей воды. Вот несколько практичных решений:

Бойлер или газовая колонка. Это дорого, но избавит от проблемы на годы вперёд. Правда, для них ещё нужно найти место, а в однушке или студии с этим могут быть проблемы. Есть ещё проточный электрический водонагреватель — более доступная альтернатива (от 3000 рублей). Однако нужно учесть, что он потребляет больше энергии и для его подключения нужен квалифицированный специалист.

Чтобы избежать отключений, можно воспользоваться бойлером. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Radovan1

Большая кастрюля. Идеальна для нагрева воды на плите. Некоторые докупают электрические чайники и греют воду в них.

Помощь от знакомых. Попросите родных или друзей воспользоваться их ванной в обмен на возможность использовать вашу в будущем.

Посещение сауны или бани также может стать альтернативой нагреванию воды в кастрюле и тазикам.

Отпуск. Отличная возможность провести время на море или на даче.

А вот моржевать не стоит. «Закаливание» может быть опасным для здоровья, да и мыло и шампуни плохо смываются холодной водой.

Для чего в Москве каждый год отключают горячую воду

Приостановка подачи горячей воды является важным этапом подготовки инфраструктуры к отопительному сезону. Это необходимо для обеспечения надёжного функционирования всех компонентов централизованного отопления, включая тепловые станции, магистральные и разводящие тепловые сети, центральные и индивидуальные тепловые пункты. Обычно профилактические мероприятия требуют временного отключения горячей воды для потребителей. И хотя этот процесс доставляет некоторые неудобства, он обеспечивает длительную и бесперебойную работу системы в холодный период.

Горячую воду отключают для проверки теплосетей. Фото © ТАСС / Александр Артёменков

В каких домах в Москве горячую воду не отключают совсем или отключают на короткий срок

В домах с альтернативными системами водоснабжения отключение горячей воды случается реже раза в год и, как правило, на непродолжительный срок. Это обусловлено тем, что существует возможность проводить проверку и ремонт основной системы, в то время как горячая вода подаётся через резервные трубы. Тем не менее даже современное новейшее оборудование нуждается в регулярной профилактике. Поэтому полностью избежать отключений горячей воды в больших городах с централизованными тепловыми системами, к сожалению, невозможно.

На сколько по закону можно оставаться без горячей воды

По закону без горячей воды вас могут оставить максимум на 10 суток раз в год при проведении ежегодных профилактических работ.

Также горячую воду могут отключить не более чем на восемь часов в течение одного месяца (имеется в виду суммарно), а также на четыре часа единовременно.

Сколько может длиться аварийное отключение горячей воды

Аварийное отключение горячей воды не может длиться более 24 часов.

Куда обращаться, если горячей воды всё ещё нет

Если в вашем доме внезапно отключили воду или так и не дали её после истечения всех допустимых сроков, вы вправе получить помощь, обратившись:

в единый диспетчерский центр по номеру: +7 (495) 539-53-53;

в электронную приёмную Мосжилинспекции;

в свою управляющую компанию — её контактные данные можно найти на сайте «Дома Москвы»;

по телефону горячей линии ПАО «МОЭК»: +7 (495) 539-59-59.

Также по указанным контактам можно обратиться в случае, если температура горячей воды в вашей квартире ниже 60 °C или выше 75 °C.

Надо ли платить за горячую воду на период отключения

Если воду отключили без уведомления, можно попросить перерасчёт. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Оплата за горячую и холодную воду производится на основе показаний индивидуальных и общедомовых счётчиков. В случае временного отсутствия горячей воды рекомендуется перекрыть трубу, подающую её в ваше жилище, и использовать вентиль на кране, отвечающий за холодную воду. Управляющая компания часто самостоятельно перекрывает внутридомовую задвижку, но лучше перестраховаться.

Если отключение горячей воды произошло без предварительного уведомления, жители Москвы имеют право подать заявку на перерасчёт. Также если температура горячей воды ниже 40 градусов, её следует оплачивать по тарифу холодной воды.

Авторы Андрей Ананьев