Россиян предупредили о пике заболеваемости лихорадкой Западного Нила

Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в России в 2025 году, по прогнозу Роспотребнадзора, придётся на август. Эпидсезон с активными проявлениями этого заболевания ожидается в период с июня по сентябрь.

Согласно информации Роспотребнадзора, наиболее высокий риск заражения ЛЗН прогнозируется на территории Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов. В связи с этим ведомство обратилось к гражданам, планирующим поездки в указанные регионы, с настоятельным призывом соблюдать меры защиты, отдельно отметив, что специфическое лечение данного заболевания отсутствует.