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Регион
12 мая, 13:57

Россиян предупредили о пике заболеваемости лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор: Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила придётся на август

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mariakray

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mariakray

Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в России в 2025 году, по прогнозу Роспотребнадзора, придётся на август. Эпидсезон с активными проявлениями этого заболевания ожидается в период с июня по сентябрь.

Согласно информации Роспотребнадзора, наиболее высокий риск заражения ЛЗН прогнозируется на территории Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов. В связи с этим ведомство обратилось к гражданам, планирующим поездки в указанные регионы, с настоятельным призывом соблюдать меры защиты, отдельно отметив, что специфическое лечение данного заболевания отсутствует.

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Ранее россиянам сообщили, что главная опасность комаров кроется не в их укусах, а в способности переносить опасные заболевания и заражать ими людей. На территории России эти насекомые передают лихорадку Западного Нила, дирофиляриоз и тропические лихорадки.

Ольга Сливченко
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