В России подвели итоги акции «Бессмертный полк»

Итоги акции «Бессмертный полк» подвели в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня». На пресс-конференции представители Бессмертного полка России и партнёры Движения рассказали о том, как в дни празднования 80-летия Победы шествие Бессмертного полка в различных форматах прошло в России и за рубежом.

Колонны Бессмертного полка прошли в 57 регионах, акция собрала более 7 миллионов человек. В России самым массовым в этом году стало шествие в Санкт-Петербурге, в котором приняли участие более 1 100 000 человек. Бессмертный полк впервые собрал 200 000 участников в Челябинске, колонна из 180 000 человек прошла по центру Уфы, на улицы Казани, Новосибирска и Екатеринбурга вышли 150 000 человек. На родине акции в Тюмени на улицы города с портретами своих ветеранов вышло рекордное количество участников – 125 000. На муниципальном уровне шествия прошли в 17 регионах, в том числе, в высокогорных селениях Чеченской Республики, Ингушетии и Дагестана, в селах Северной Осетии, Краснодарского края и Ростовской области.

За рубежом шествия Бессмертного полка начали проходить с 1 мая и будут продолжаться до 15 мая. В этом году они впервые состоялись в Узбекистане и Туркменистане. После 6-летнего перерыва акция вновь прошла в американской столице Вашингтон и южнокорейском Пусане. Шествие в Бишкеке собрало 40 000 соотечественников и потомков участников Великой Отечественной войны, 30 000 человек прошли в Бессмертном полку в Кишинёве, более 10 000 человек в Белграде, Ереване и на Кипре. В испанском Мадриде, в палестинском городе Вифлеем и в столице Китайской Народной Республики Пекине на шествие вышли тысячи людей с портретами своих близких, победивших нацизм.

Масштаб акции в мире отметила Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Цунаева.

«В год 80-летия Победы Бессмертный полк прошел в рекордном количестве стран – 120 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Такое грандиозное празднование великой даты показывает, что наши соотечественники и жители других стран чтят подвиг советского народа и помнят уроки истории. Однако не всем наши успехи приходятся по душе – мы зафиксировали невиданное ранее количество атак, 232 миллиона, на сайт Бессмертного полка России polkrf.ru. 13 волн DDoS-атак выдержал сайт, продолжая работу даже в период самой активной волны 9 мая», — рассказала она.

В России Бессмертный полк в этом году прошел в смешанном формате с 1 по 11 мая. По всей стране от Владивостока до Калининграда прошли автопробеги, тысячи машин с портретами ветеранов, российскими триколорами, флагами Бессмертного полка России и Знаменем Победы проехали по городам и сёлам, завершая маршруты многолюдными митингами и возложениями цветов у воинских мемориалов и памятников.

«Я невероятно рад и горжусь, что акция, которая была задумана мной еще в 2007 году, приобрела такие грандиозные масштабы, и в год 80-летия Победы прошла в разных форматах по всей стране и в 120 странах мира», — отметил Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, автор идеи Бессмертного полка Геннадий Иванов.

По его словам, особенно приятно, что на родине шествия в Тюмени на улицы с портретами своих героев вышли 125 тысяч человек.

«Бессмертный полк поддержан и в новых форматах, и с каждым годом разрастается всё больше. Уже сложно сосчитать, сколько автомобилей выезжают на улицы с портретами ветеранов, во многих регионах общественный транспорт присоединился к акции. По всей стране проходят автопробеги Бессмертного полка, в высокогорных селениях и даже за Полярным кругом, повсюду автомашины украшают портретами героев Великой Отечественной войны», — указал Иванов.

Бессмертный полк прошел также в онлайн-формате, объединив более 2 миллионов жителей России и других стран. Благодаря партнёрам акции Сберу и VK, участники Великой Отечественной войны прошли в онлайн-шествии на сайте акции вместе со своими однополчанами – по родам войск. Более 600 000 портретов ветеранов участники акции обновили и колоризовали с помощью современных технологий.

«Бессмертный полк онлайн объединил россиян и соотечественников из других стран. Онлайн-шествие прошло на сайте 2025.polkrf.ru, трансляция велась на видеоэкранах в общественном транспорте и телеканалах по всей стране. Более 50 миллионов человек увидели портреты героев на уличных медиафасадах и билбордах», - рассказала Руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина.

Водители размещали портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, на личных машинах, служебном транспорте, в автобусах, троллейбусах и вагонах метро. К формату Бессмертный полк на транспорте присоединились сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС. Акция прошла и в воздухе - портреты своих ветеранов размещали на самолетах летчики и члены аэроклубов, впервые Бессмертный полк прошёл на вертолётах. Парусные регаты, теплоходы и другой водный транспорт также присоединился к акциям. В этом году заплыв парусных регат в Омске сопровождал проходящую по набережной колонну Бессмертного полка в День Победы.

Россияне размещали портреты ветеранов не только на транспорте, но и на одежде. С портретами героев своей семьи на футболках приходили на праздничные мероприятия и митинги, участвовали в спортивных мероприятиях и в шествии Бессмертного полка.

Памятные акции прошли по всей стране в образовательных учреждениях. Школьники выходили на линейки, встречались с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами боевых действий, открывали Стены памяти, ставили спектакли, посвященные подвигу наших Победителей. Большинство школьников и воспитанников детских садов приходили на мероприятия с портретами героев своих семей.

Стена памяти в этом году устанавливались на предприятиях, в парках, торговых центрах, МФЦ, музеях и других публичных местах. При поддержке Союза городов воинской славы портреты ветеранов становились частью экспозиций музеев. Одна из самых больших Стен памяти была установлена в Санкт-Петербурге — десятки тысяч фотографий защитников и жителей города появились на масштабной конструкции на Дворцовой площади.

Бессмертный полк прошёл и в социальных сетях – пользователи меняли свои аватары, делились историями о своих родных, приближавших Победу, размещали поздравительные открытки и видеоролики, созданные на сайте Бессмертного полка России. К акции в социальных сетях подключились профессиональные баскетболисты и футболисты.

На состязаниях по баскетболу и футболу спортсмены выходили на предматчевые построения с портретами героев своих семей, а также прославленных спортсменов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Бессмертный полк прошел и во время трансляции футбольного матча: в перерыве зрители увидели героев спортсменов.

Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко рассказала о волонтерской поддержке мероприятий к 9 мая, о том, как волонтеры помогали в проведении шествия Бессмертного полка.

«Для «Волонтёров Победы» помощь в организации акции – не просто задача, а великая миссия. Она даёт нашей молодёжи возможность не оставаться сторонними наблюдателями, а стать настоящими наследниками Победы. Мы помогали в городах России и в других странах, например, в Азербайджане, Молдове, Венесуэле, Ливане, Южной Корее, Турции, Австралии и др. Самое большое число волонтёров в России сопроводили Бессмертный полк в Омске, более 2500 добровольцев – это рекорд среди регионов в этом году. За рубежом, в Приднестровье – более 200 волонтеров обеспечили шествие 35 тысяч жителей Тирасполя – это одна из крупнейших зарубежных акций в этом году», — отметила Ольга Занко.