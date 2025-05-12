Лолита улетела из России
Лолита прилетела к дочери в Болгарию, где провела все майские праздники
Лолита Милявская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lolitamilyavskaya
Майские праздники певица Лолита Милявская провела в Болгарии вместе с дочерью Евой, живущей там с бабушкой. Возвращаться в Россию артистка пока не торопится. В своих соцсетях певица рассказала, что они отлично ладят и весело проводят время.
Оказалось, что 26-летняя Ева унаследовала от матери не только артистизм, но и вокальные способности. Однако, в отличие от Лолиты, девушку больше привлекает шансон, а не поп или классика. Недавно девушка спела одну из любимых композиций на камеру, чем приятно удивила и маму, и многочисленных поклонников певицы. Выбор пал на песню Сергея Наговицына.
Поклонники отметили харизму наследницы Лолиты и её одаренность, которые сочетаются с артистизмом.
Но исполнить совместную песню на одной сцене у матери и дочери вряд ли получится в ближайшее время. И дело не только в том, что сама Лолита и её дочь живут в разных странах, а в том, что концерты артистки отменяют один за другим. Так, 21 апреля было отменено выступление певицы в Ижевске, на что она отреагировала матом.