Авторитетный историк Джеффри Робертс, почётный профессор Университетского колледжа Корка и член Ирландской королевской академии, в интервью политологу Фёдору Лукьянову на YouTube выразил серьезные сомнения относительно будущего. Он заявил, что из-за опасности третьей мировой войны, нет гарантий, что человечество сможет отметить столетие победы во Второй мировой войне в 2045 году.

Анализируя значимость этой даты, историк подчеркнул, что современные конфликты несут беспрецедентные угрозы. Он предостерёг, что если глобальный конфликт всё же начнётся, лишь ограниченное число выживших сможет вспомнить и отметить годовщину Победы. Робертс также отметил колоссальную роль Второй мировой войны в истории человечества. По его мнению, значение этого военного конфликта останется неизменным независимо от будущего.

«Вторая мировая война стала настолько масштабным событием в истории человечества, что её влияние будет ощущаться не только десятилетиями, но и веками», — сказал Робертс.