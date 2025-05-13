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13 мая, 04:05

Китай запустил на орбиту экспериментальный спутник связи «Шиянь-19»

Китай запустил на орбиту экспериментальный спутник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Китай запустил на орбиту экспериментальный спутник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

КНР успешно запустила и вывела на орбиту инновационный спутник «Шиянь-19», предназначенный для экспериментов в области технологий спутниковой связи. Об этом сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск состоялся в 02:09 по пекинскому времени (21:09 мск понедельника) с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань. Ракета-носитель «Чанчжэн-3С» штатно доставила спутник на заданную орбиту.

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Ранее стало известно, что Япония начнёт передавать Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины спутниковые данные. Соответствующее соглашение было подписано на прошлой неделе. Это первый случай, когда Япония делится подобной информацией с другой страной.

Антон Голыбин
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