Китай запустил на орбиту экспериментальный спутник связи «Шиянь-19»

КНР успешно запустила и вывела на орбиту инновационный спутник «Шиянь-19», предназначенный для экспериментов в области технологий спутниковой связи. Об этом сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск состоялся в 02:09 по пекинскому времени (21:09 мск понедельника) с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань. Ракета-носитель «Чанчжэн-3С» штатно доставила спутник на заданную орбиту.