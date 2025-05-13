Грушко из МИД предупредил об ответе России на военные учения НАТО в Литве

Учения Thunder Fortress 2025, проходящие в Литве, направлены против России, однако Москва принимает меры, которые сведут усилия НАТО на нет. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Отвечая на вопрос, против кого направлены манёвры, Грушко отметил: «Против нас». По его словам, российская сторона уже принимает ответные меры.

«Воссоздаются два военных округа, в Карелии формируется танковый корпус», — пояснил дипломат.

При этом он добавил, что в будущем Россия предпримет и другие шаги, детали которых не уточнил.