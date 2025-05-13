В Москве планируется масштабное обновление районных спортивных объектов Программа реновации спортивных объектов включена в стратегию развития Москвы. 13 мая, 15:16 В Москве проходит программа реновации спортивных объектов. Обложка © mos.ru

Спорт снова на пике популярности у горожан. Для миллионов москвичей регулярные тренировки — это не просто мода, а стиль жизни. Для них в столице реализуют масштабную программу создания доступной и качественной спортивной инфраструктуры.

В Москве районным спортивным объектам уделяют особое внимание, чтобы жители столицы могли заниматься спортом рядом с домом до и после работы или учёбы, а также в выходные дни. Многие районные физкультурно-оздоровительные комплексы Москвы были построены несколько десятилетий назад, и сегодня в некоторых из них износились инженерные системы. Именно поэтому масштабная программа реновации спортивных объектов включена в стратегию развития Москвы.

Все эти объекты превратят в современные многофункциональные спортивные центры, где можно заниматься различными видами спорта — от фитнеса и йоги до единоборств — независимо от возраста и уровня подготовки.

Всего к новому стандарту спортивной инфраструктуры планируется привести 175 спорткомплексов, в том числе 57 бассейнов. В прошлом году работы завершились на 14 из них, а в этом планируется обновить ещё 20.

Меняется и внешний облик объектов. Так, фасады, входные группы и стойки регистрации оформляют в фирменном стиле московского спорта.

Специалисты полностью меняют все инженерные системы на более экологичные и энергоэффективные. Это касается электроснабжения, вентиляции, систем кондиционирования и пожаротушения. Благодаря таким работам создают комфортные и безопасные условия для занятий на десятилетия вперёд. Например, современная приточно-вытяжная система вентиляции обеспечивает комфортный микроклимат круглый год. Кроме того, специалисты расширяют дверные проёмы, устанавливают пандусы и травмобезопасные перила, в душевых убирают пороги, а также оборудуют специальные санузлы.

Особое внимание уделяется как оснащению качественным спортивным инвентарём, так и обустройству безопасных тренировочных зон. Для этого используются профессиональные напольные покрытия — прочные, амортизирующие, устойчивые к деформациям даже при интенсивных нагрузках, гарантирующие идеальное сцепление с поверхностью и оптимальный отскок мяча.

Также в залы функциональных и кардиотренировок закупают надёжное современное оборудование и снаряжение: беговые дорожки, велотренажёры, степ-платформы, станки Смита, скамьи Скотта, гравитроны, гребные, эллиптические тренажёры и многое другое. Всего было приобретено более 1100 единиц с начала программы модернизации.

В бассейнах обновляют систему очистки и нагрева воды, а также меняют покрытие чаш и бортов. В некоторых бассейнах для спортсменов с ограниченными возможностями устанавливают гидравлические подъёмники, которые позволяют комфортно спускаться в воду.

В обновлённых зданиях создают единую систему навигации и оповещения, включающую таблички с использованием шрифта Брайля, а также кнопки вызова помощи. Уютные зоны отдыха позволяют отдохнуть и восстановиться после тренировки.

Рядом со спорткомплексами делают зоны для занятий спортом на свежем воздухе, обустраивают баскетбольные площадки, футбольные коробки, устанавливают велопарковки и скамейки с навесами.

Авторы Валерия Мишина