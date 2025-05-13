На 70 процентов увеличат число бюджетных мест по специальности «сестринское дело» в колледжах Москвы Новая учебная программа ориентирована на потребности городского здравоохранения с учётом расширения высокотехнологичной медицинской помощи. 13 мая, 15:11 Москва задаёт новый стандарт в подготовке медицинских кадров. Обложка © mos.ru

Москва задаёт новый стандарт в подготовке медицинских кадров. В этом году количество бюджетных мест по специальности «сестринское дело» в столичных колледжах увеличено на 70 процентов — до трёх тысяч. Одновременно в этих заведениях вводится новый практико-ориентированный стандарт обучения с вовлечением студентов в работу крупнейших больниц уже с первого курса.

Новая учебная программа направлена на углублённую подготовку по таким профилям, как медицинская сестра операционная, медицинская сестра – анестезист, рентген-лаборант. Она ориентирована на потребности городского здравоохранения с учётом расширения высокотехнологичной медицинской помощи.

Увеличение практической подготовки по профилю позволяет студентам выпускного курса освоить новую специальность уже во время обучения — на стажировке в медицинской организации. Это существенно повышает профессиональную компетентность выпускников. Важно, что подготовка проходит под руководством практикующих специалистов. 90 процентов педагогов — действующие сотрудники медицинских организаций.

Сегодня студенты медицинских колледжей активно готовятся к сдаче экзаменов и аккредитации. Учащиеся совершенствуют навыки вместе с опытными педагогами и практикующими медицинскими сёстрами. Этот важный этап завершает их обучение и подтверждает профессиональную готовность выпускников к самостоятельной работе.

В здравоохранении Москвы ощущается потребность в постоянном притоке молодых высококвалифицированных специалистов среди среднего медперсонала с гарантированной превалирующей практической подготовкой, которая была бы неотделима от реальной клинической практики. Квалифицированные кадры, готовые сразу приступать к работе в отделениях после прохождения обучения, особенно важны в профессиях, требующих быстроты принятия решений и высокого уровня практической подготовки, — это реанимационные и операционные медсёстры, рентген-лаборанты.

По словам директора Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина Алексея Шабунина, то, что хирурги делают в операционной, пациент не видит, но он наблюдает, как медицинская сестра выхаживает больных. Поэтому чем выше её уровень, тем в целом быстрее и восстановление, и реабилитация, и результаты лечения людей.

Подготовка медицинского персонала в столичных колледжах осуществляется с учётом актуальных потребностей городского здравоохранения. Образовательные программы формируются на основе современных стандартов и тенденций развития медицины, включая внедрение цифровых технологий, инновационных методов лечения и расширение спектра высокотехнологичной медицинской помощи.

Авторы Валерия Мишина