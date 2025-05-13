Подземный музей. На каких станциях московского метро можно найти символы Великой Отечественной войны Скульптуры фронтовиков, партизан и рабочих заводов, путевые стены в цветах георгиевской ленты и панно в честь Битвы за Москву. Столичный метрополитен — музей под землёй, который в том числе хранит память о героях Великой Отечественной войны. 13 мая, 15:16 В столичном метро много символов Великой Отечественной войны. Обложка © mos.ru

В этом году страна отмечает важную дату — 80-летие Победы. Вместе с Ириной Карпачевой, начальником отдела «История Москвы» Музея Москвы, рассматриваем символы войны на станциях.

Мозаики и барельефы в честь народного подвига на станциях военных лет

Строительство метро в Москве продолжалось даже в Великую Отечественную войну. Работы приостановили только в первые месяцы, но возобновили сразу же, как только немецкие войска были отброшены от столицы. 1 января 1943 года, в разгар Сталинградской битвы, открыла двери станция «Завод имени Сталина» (ныне — «Автозаводская»). Уже тогда отдали дань уважения людям, которые боролись с противником на передовой и работали для оборонных нужд, а главной темой оформления станции стали два основных фронта — боевой и трудовой. На настенных мозаиках изображены сцены сбора урожая, погрузки боеприпасов, рейс военного корабля.

В ноябре того же года на Замоскворецком радиусе (первоначальное название Замоскворецкой линии) открыли ещё две станции — «Павелецкую» и «Новокузнецкую». Их проектировали до войны, а элементы, отсылающие к подвигам и защите Родины, авторы добавили позднее. На платформе «Новокузнецкой» между стенами и сводом тянется скульптурный фриз с фигурами пехотинцев, лётчиков, танкистов, кавалеристов, артиллеристов.

Знаменосец, лётчик, «советский Иван Сусанин» и другие памятники под землёй

В 1944 году недавно открытый Арбатско-Покровский радиус продлили от станции «Курская» до «Измайловского парка культуры и отдыха имени Сталина» (ныне — «Партизанская»). Новые станции продолжили тему военных подвигов.

На платформе «Бауманской» пассажиров встречают скульптуры красноармейца со знаменем, лётчика, партизанки, метростроевки, рабочего. «Электрозаводская» продолжает рассказ о том, что без вклада промышленников армия не достигла бы успеха. Барельефы на пилонах запечатлели сборку артиллерийского орудия, танка, самолёта и автомобиля.

Следующая станция — «Семёновская» — была открыта 18 января 1944 года под названием «Сталинская». В 1961 году её переименовали. Путевые стены станции декорированы барельефами с образцами всех типов армейского вооружения. Здесь и винтовки, и пулемётные ленты, и торпеды, и самолёты.

Кольцо побед. Станции как храмы воинской славы

Кольцевую линию — величественную, торжественную, триумфальную — начали строить в разгар войны, а замкнули в 1954-м. Она стала воплощать собой своего рода храм Победы.

Линия, словно учебник истории: она рассказывает о военных традициях и напоминает о сражениях со времён Средневековой Руси до Великой Отечественной войны. Своего рода кольцо наших побед. Это особенно заметно по «Комсомольской», одной из самых торжественно украшенных станций в московском метро. Её спроектировал легендарный архитектор Алексей Щусев. Мозаики из смальты на потолке ставят в один ряд Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и советских воинов, битву на Куликовом поле, Бородино и взятие Берлина в 1945 году.

«Таганская» восславляет победителей в Великой Отечественной войне. Пилоны покрывают майоликовые панно, в центре которых помещены медальоны с профилями солдат разных видов войск. «Курская» поражает размахом вестибюля: он стал храмом воинской славы — с вратами Победы, скульптурами с лавровыми венками и парадным куполом и круглым залом.

Противотанковые ежи на «Дмитровской» и празднование мира на станции «Парк Победы»

О триумфе Победы город не забыл и спустя десятилетия. В 1991 году открылась станция «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии, которая напоминает о Битве за Москву. Мотив выбран неслучайно: в окрестностях Дмитрова развернулись бои. Перемиловская высота стала одним из рубежей, где был остановлен противник. Память об одном из крупнейших и переломных сражений Великой Отечественной на станции хранят барельефы. На них запечатлены противотанковые ежи, ставшие символами обороны столицы, зенитные орудия, Московский Кремль и лучи прожекторов противовоздушной обороны.

Народное ополчение и преемственность Русской армии — на новых станциях

Новые станции метро тоже посвящают событиям тех лет и людям, которые сражались за нашу свободу. Архитектурная концепция «Минской» Солнцевской линии, открытой в 2017 году, показывает военную технику, поскольку рядом расположен Музей Победы.

Станция «Генерала Тюленева» Троицкой линии оформлена в цветах георгиевской ленты — символа воинской доблести и Дня Победы. Потолок и путевые стены украшают треугольные серые панели, пересечённые чёрно-оранжевыми линиями. Станция открылась в 2024 году и получила название по одноимённой улице в районе Тёплый Стан. Полководец Иван Тюленев начинал службу в Русской императорской армии, в Первую мировую войну был награждён четырьмя Георгиевскими крестами, в гражданской войне участвовал на стороне красных. Под его командованием Советская армия отстояла Кавказ и освободила часть Кубани в Великую Отечественную войну.

Сохранение культурно-исторического наследия — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина