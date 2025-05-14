«Царьград» напомнил о знаковом для будущего России событии, которое произойдёт уже в июне

9 и 10 июня в Москве пройдёт знаковое событие — «Форум будущего 2050» на площадке инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы». Это масштабное мероприятие соберёт более 2000 участников, включая ведущих российских и международных экспертов, представителей власти и бизнеса. В течение двух дней участники будут обсуждать стратегические направления развития России на ближайшие десятилетия.

Форум откроется презентацией аналитического доклада «Россия 2050. Образ будущего», после чего начнутся тематические дискуссии. Как рассказывает «Царьград», основное внимание уделят трём ключевым направлениям: технологическому развитию, государственной стратегии и социальным вопросам. В программе запланированы обсуждения искусственного интеллекта, космических программ, демографической политики и сохранения культурных ценностей.

Особый интерес представляют международные сессии с участием экспертов из Китая, Франции, Великобритании и США. Среди подтверждённых спикеров — известные политики и аналитики, включая основателя китайского медиапортала Guancha Эрика Ли, французского политика Давида Рашлина и бывшего судью Fox News Эндрю Наполитано.

«Форум будущего 2050» станет важной площадкой для выработки стратегических решений, которые определят развитие России в условиях глобальных изменений. Мероприятие позволит объединить лучшие российские и международные практики для формирования образа будущего страны. Это уникальная возможность для профессионального диалога между экспертами разных стран и сфер деятельности.