Uniqlo не вернётся в Россию из-за обещания главы компании

Председатель «Деловой России» Алексей Репик в беседе с «Ведомостями» поделился деталями своего разговора с основателем Uniqlo Тадаси Янаи о перспективах возвращения бренда в Россию. Японский предприниматель пояснил, что не может возобновить работу компании в РФ, так как связан данным обещанием.

Репик уточнил, что на решение Янаи изначально повлияли протестные акции в Японии. По его словам, правые экстремисты устраивали беспорядки и акты вандализма у офисов Uniqlo, вынудив бизнесмена публично заявить об уходе с российского рынка. Янаи подчеркнул, что для него честь и соблюдение данного слова имеют первостепенное значение, хотя компания, возможно, и рассматривала возможность возвращения, но теперь вынуждена адаптироваться к новым реалиям.

До начала 2022 года в России работало 49 магазинов Uniqlo. В марте того же года компания первоначально планировала продолжить деятельность, а Янаи отмечал, что одежда является жизненной необходимостью. Однако под давлением критики в Японии позиция была изменена. К августу 2023 года, как сообщали «Ведомости», Uniqlo полностью свернула бизнес в России, расторгнув договоры аренды.

Российское подразделение компании (ООО «Юникло рус») принадлежало Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%). После выхода с рынка Uniqlo зафиксировала убыток в 10,7 млрд рублей, а в отчёте за третий квартал 2023 финансового года объявила о полном закрытии бизнеса в РФ.