Uniqlo не вернётся в Россию из-за обещания главы компании
Репик: Основатель Uniqlo Тадаси Янаи пообещал не возвращаться в Россию
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Председатель «Деловой России» Алексей Репик в беседе с «Ведомостями» поделился деталями своего разговора с основателем Uniqlo Тадаси Янаи о перспективах возвращения бренда в Россию. Японский предприниматель пояснил, что не может возобновить работу компании в РФ, так как связан данным обещанием.
Репик уточнил, что на решение Янаи изначально повлияли протестные акции в Японии. По его словам, правые экстремисты устраивали беспорядки и акты вандализма у офисов Uniqlo, вынудив бизнесмена публично заявить об уходе с российского рынка. Янаи подчеркнул, что для него честь и соблюдение данного слова имеют первостепенное значение, хотя компания, возможно, и рассматривала возможность возвращения, но теперь вынуждена адаптироваться к новым реалиям.
До начала 2022 года в России работало 49 магазинов Uniqlo. В марте того же года компания первоначально планировала продолжить деятельность, а Янаи отмечал, что одежда является жизненной необходимостью. Однако под давлением критики в Японии позиция была изменена. К августу 2023 года, как сообщали «Ведомости», Uniqlo полностью свернула бизнес в России, расторгнув договоры аренды.
Российское подразделение компании (ООО «Юникло рус») принадлежало Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%). После выхода с рынка Uniqlo зафиксировала убыток в 10,7 млрд рублей, а в отчёте за третий квартал 2023 финансового года объявила о полном закрытии бизнеса в РФ.
В апреле стало известно, что покинувшие Россию бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho и Stradivarius собираются вернуться на российский рынок примерно через 9 месяцев. Дело в том, что испанская корпорация Inditex, обладающая правами на известные бренды, купила на 30% больше товара, чем обычно. Источники утверждают, что это сделано с прицелом на российский рынок. Когда компания покинула РФ в 2022-м, объёмы её закупок снизились как раз на треть.