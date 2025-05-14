Мужчины стали интересоваться парфюмом на четверть активнее
Мужчины стали активнее покупать парфюмерию через Интернет: в первом квартале 2025 года их трафик в профильных онлайн-магазинах увеличился на 23% относительно того же периода, тогда как у женщин показатель вырос на 20%.
Мужчины стали активнее покупать парфюмерию через Интернет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Абсолютное лидерство по объёмам трафика приходится на сайты больших бьюти-ретейлеров («Золотое яблоко», «Рив Гош», «Лэтуаль», «Иль де ботэ» и других). При этом наиболее активный рост в 1,5 раза в первом квартале показали сайты с корейской косметикой. Вырос интерес и к онлайн-магазинам сетевых компаний вроде Avon и Oriflame (+35%). К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.
Самые частые посетители онлайн-магазинов косметики и парфюма — пользователи 26–45 лет. Молодёжь 14-25 лет остаётся верна крупным ретейлерам, на долю которых приходится 66% трафика этой аудитории от всех косметических онлайн-площадок.
Фото © Yota
Среди россиян чаще остальных интересуются онлайн-покупками косметики и парфюмерии жители Саранска, Салехарда и Кызыла.