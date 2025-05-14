Мужчины стали интересоваться парфюмом на четверть активнее

Мужчины стали активнее покупать парфюмерию через Интернет: в первом квартале 2025 года их трафик в профильных онлайн-магазинах увеличился на 23% относительно того же периода, тогда как у женщин показатель вырос на 20%.

Абсолютное лидерство по объёмам трафика приходится на сайты больших бьюти-ретейлеров («Золотое яблоко», «Рив Гош», «Лэтуаль», «Иль де ботэ» и других). При этом наиболее активный рост в 1,5 раза в первом квартале показали сайты с корейской косметикой. Вырос интерес и к онлайн-магазинам сетевых компаний вроде Avon и Oriflame (+35%). К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.