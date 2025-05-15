Коллекция керамогранита Avantgarde переосмысливает текстуру бетона

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Компания Италон, как один из лидеров керамической отрасли на российском рынке, каждый год радует своих потребителей новыми сериями плитки и керамогранита, ориентированными на самые разные запросы и проекты. В этом году она сделала ставку на покрытия, имитирующие бетон, но переосмысливающие его в современном и более смелом ключе.

Смысл коллекции Avantgarde заключен в ее названии, поскольку предлагаемый набор инструментов позволяет реализовать авангардные решения в рамках профессиональных и любительских проектов, интерьеров и экстерьеров.

Входящая в фирменную линейку Full Design Project она демонстрирует не только высокое качество исполнения, но также открывает широкие возможности в декорировании как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей.

Универсальность новинки в ее огромном потенциале в контексте домашних и общественных пространств, когда требуется сформировать целостный дизайн без каких-либо ограничений. Например, для этого необходимо выбрать подходящий вариант керамогранита Авангард «под бетон», представленный в пяти естественных оттенках – бежевом, белом, сером, темно-сером или черном.

Кроме того, копии отечественного бренда доступны в нескольких крупных размерах и одном макси-формате, применимых в настенной и напольной облицовке.

Для уличной отделки в коллекции Avantgarde предусмотрены образцы с 20 мм толщиной и шероховатой поверхностью, предотвращающей скольжение при намокании и низких температурах. Простота в укладке, как и долговечность покрытия, достигнуты посредством обработанных в заводских условиях кромок, обеспечивающих монтаж панелей стык в стык.

Помимо базовых моделей «под бетон» серия располагает рядом великолепных дополнений.

Две копии благородного камня Калакатта Ворм и Эксклюзив Грин с поверхностью «силк» и «люкс» также предполагают многофункциональное использование в частных и коммерческих интерьерах.

Коллекция Авангард – это богатый ассортимент мозаики, с помощью которой также можно выделить часть стены в ванной комнате или гостиной. Особого внимания заслуживают модели, перекликающиеся по текстуре с фоновыми покрытиями, но включающие в себя вставки «под золото», либо плитка, изготовленная с применением специальной технологии, позволившей получить роскошные интерпретации драгоценных металлов.