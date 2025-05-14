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14 мая, 12:48

В Верховном суде выступили за постепенное внедрение цифровизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов заявил о необходимости постепенной цифровизации судов, чтобы не ущемлять права граждан, не имеющих доступа к Интернету.

«Я сторонник не реформы и не революции, а постепенной эволюции судебной системы. Но мы не можем забывать о гражданах, которые не имеют Интернета. Поэтому мы ориентируемся только на последовательную и устойчивую эволюцию»,заявил в беседе с РАПСИ Иванов.

Руководитель департамента отметил, что в судебной системе пока сохраняется использование бумажного документооборота, и полный отказ от него в ближайшее время не планируется. Подчёркивается, что цифровизация судов должна происходить с учётом интересов граждан, обращающихся за правовой защитой, чтобы избежать негативных последствий как из-за медлительности, так и из-за чрезмерного ускорения процесса.

Иванов подчеркнул важность того, чтобы цифровизация не ограничила доступ к правосудию. Он отметил, что во время пандемии CoViD-19 российские суды успешно справились с возросшей нагрузкой благодаря использованию технологий, в то время как в других странах судопроизводство было приостановлено.

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Алиса Хуссаин
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