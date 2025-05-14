Дрон заснял удар «Искандера» по базе безэкипажных катеров под Одессой

Удар российской баллистической ракеты «Искандер» по базе подготовки украинских безэкипажных катеров в порту Ильичёвска в Одесской области (украинское название — Черноморск) попал на видео. Об этом сообщает RG.ru.

Удар «Искандера» по базе безэкипажных катеров под Одессой. Видео © VK / РГ | Русское оружие

Накануне об ударе сообщило пророссийское подполье. Отмечалось, что первый удар «Искандера» полностью уничтожил зенитный комплекс Vampire. При этом также было ликвидировано шесть украинских военных, обслуживавших вооружение. Кроме того, в ходе удара повреждён Центр регулирования движения судов в Ильичёвске.

Вечером был нанесён второй удар «Искандером». Ракета поразила базу безэкипажных катеров, где их готовили к атакам на Россию. Разведывательный дрон снял удар на видео.