Челябинский срочник, уничтоживший КамАЗом Су-25, пытается оспорить взыскание миллионов

Российский солдат-срочник, по вине которого был уничтожен штурмовик Су-25СМЗ в Крыму, пытается оспорить решение суда о взыскании с него 10 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается в материалах уголовного дела, Александр Эрлих во время срочной службы, не имея навыков и прав на управление транспортным средством, сел за руль военной машины КамАЗ-5350. На полном ходу он двигался по дороге военного аэродрома в Симферополе, связывающей две стоянки самолётов. Не справившись с управлением, военный протаранил штурмовик Су-25СМЗ, который буксировали на жёсткой сцепке автомобилем «Урал» АПА-5Д. Воздушное судно получило повреждения, не предусматривающее дальнейшую эксплуатацию.

Эрлиха признали виновным по статье 347 («Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности») УК РФ. Суд приговорил его к году лишения свободы условно с выплатой компенсации Министерству обороны в размере 10 миллионов рублей. Также ему назначен испытательный срок полтора года. Однако россиянин решил обжаловать приговор в кассационном суде.

Уроженец Челябинской области отмечает, что после ДТП у него ухудшилось состояние здоровья. По словам Эрлиха, выплатить 10 млн рублей он просто не в состоянии. Бывший срочник просит снизить сумму взыскиваемого ущерба до 300 тысяч рублей. Между тем Минобороны намерено добиться изменения приговора, чтобы взыскать всю остаточную стоимость самолета — более 386 млн руб.