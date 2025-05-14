Челябинский срочник, уничтоживший КамАЗом Су-25, пытается оспорить взыскание миллионов
«Ъ»: Протаранивший Су-25 призывник пытается оспорить взыскание 10 млн рублей
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Российский солдат-срочник, по вине которого был уничтожен штурмовик Су-25СМЗ в Крыму, пытается оспорить решение суда о взыскании с него 10 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечается в материалах уголовного дела, Александр Эрлих во время срочной службы, не имея навыков и прав на управление транспортным средством, сел за руль военной машины КамАЗ-5350. На полном ходу он двигался по дороге военного аэродрома в Симферополе, связывающей две стоянки самолётов. Не справившись с управлением, военный протаранил штурмовик Су-25СМЗ, который буксировали на жёсткой сцепке автомобилем «Урал» АПА-5Д. Воздушное судно получило повреждения, не предусматривающее дальнейшую эксплуатацию.
Эрлиха признали виновным по статье 347 («Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности») УК РФ. Суд приговорил его к году лишения свободы условно с выплатой компенсации Министерству обороны в размере 10 миллионов рублей. Также ему назначен испытательный срок полтора года. Однако россиянин решил обжаловать приговор в кассационном суде.
Уроженец Челябинской области отмечает, что после ДТП у него ухудшилось состояние здоровья. По словам Эрлиха, выплатить 10 млн рублей он просто не в состоянии. Бывший срочник просит снизить сумму взыскиваемого ущерба до 300 тысяч рублей. Между тем Минобороны намерено добиться изменения приговора, чтобы взыскать всю остаточную стоимость самолета — более 386 млн руб.
Ранее сообщалось, что Минобороны требует от ПАО «НПП «Импульс» более 13 млрд рублей. Предприятие, о котором идёт речь, специализируется на разработке и выпуске современных радиоэлектронных подсистем и приборов для различных заказчиков, в том числе в сфере обороны.