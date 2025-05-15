Феноменальный курс доллара установится на следующей неделе. Какую отметку готовится пробить рубль Курс рубля продолжает укрепляться. Ещё недавно считалось, что доллар достиг своего минимума. Теперь же ситуация изменилась. Каких событий ждут на валютном рынке на следующей неделе и сколько будет стоить рубль? 14 мая, 21:20 Экономисты рассказали, каким будет курс доллара на следующей неделе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Что произошло на валютном рынке на этой неделе

На валютном рынке сложилась довольно сильная тенденция к укреплению рубля. Доллар приблизился к важной психологической отметке в 80 рублей. Это движение не случайно: в последние недели рубль поддерживает целый комплекс факторов.

— Во-первых, в силе остаётся жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ — ключевая ставка на уровне 21% делает рублёвые активы крайне привлекательными. Во-вторых, Минфин продолжает активные продажи валюты в рамках бюджетного правила, увеличивая предложение на рынке. Добавим сюда слабый спрос на импорт и сохраняющийся профицит торгового баланса — и получим логичное укрепление рубля, — рассказала аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

Сохраняется перевес предложения валюты над спросом, импорт остаётся относительно слабым, а высокие процентные ставки продолжают удерживать привлекательность рублёвых активов. Банк России на период с 13 мая по 5 июня снизил объём продажи валюты до 6,5 миллиарда рублей в день с 10,46 миллиарда. При этом Минфин вернётся к покупке валюты и золота по бюджетному правилу. Объём операций в день — 2,3 миллиарда рублей. Ранее он продавал на 1,6 миллиарда. Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

— Рубль показывает необычайную устойчивость в последние дни, а доллар активно снижается, приближаясь к психологической отметке 80 рублей. Есть несколько факторов, которые способствуют укреплению рубля. Прежде всего это увеличение предложения валюты экспортёрами после майских праздников. Высокие ставки ЦБ России существенно ограничивают импорт, создавая дисбаланс в пользу рубля. Также благоприятно влияет недавний рост цен на нефть (с 5 мая) — баррель Brent поднялся до 66,26 доллара, восстановившись на 13,67% с начала мая. Особое значение имеют позитивные геополитические новости, в частности сообщения о снижении напряжённости в торговых отношениях между США и Китаем, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

От чего будет зависеть курс рубля на следующей неделе

На следующей неделе на курс могут повлиять сразу несколько событий. Первое — это геополитические переговоры. Прогресс в этих переговорах может усилить позитивные ожидания на рынке и повлиять на курс рубля. Второе — решения Евросоюза. Власти ЕС планируют окончательно согласовать очередной пакет ограничительных мер против РФ. Это может повлиять на инвестиционные настроения и курс валют. Третье — отчёт ОПЕК. Публикация ежемесячного отчёта ОПЕК может повлиять на цены на нефть, что в свою очередь отразится на курсе рубля. Эти факторы влияния на курс валют перечислила Гаянэ Замалеева.

— Что касается прогноза на следующую неделю (19–23 мая), давать его в условиях текущей неопределённости непросто. Рынок в России остаётся низколиквидным, а ожидания предстоящих переговоров в Стамбуле могут существенно повлиять на динамику курсов валют. Технический анализ указывает на риски снижения курса доллара вплоть до 76 рублей. Однако вопрос в том, позволят ли это власти и экспортёры, для которых слишком крепкий рубль означает снижение рублёвой выручки и поступлений в бюджет, — рассказал Владислав Антонов.

Каким будет курс доллара на следующей неделе

Рубль укрепился: курс доллара впервые с января опустился ниже 80 рублей, евро — ниже 90. Ключевым фактором здесь является геополитика. Дополнительную поддержку оказывает налоговый период, так как экспортёры активно продают валютную выручку. Тем не менее устойчивость этой тенденции находится под вопросом. Если геополитическая риторика вновь обострится, инвесторы вернутся к покупке валют, соответственно, рубль может ослабнуть. До конца мая курс доллара может колебаться в диапазоне 79–82 рубля, евро — 89–92. Такое мнение высказал эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

Дальнейшее укрепление отечественнной валюты не исключено в случае, например, позитивных международных переговоров. Также многое будет зависеть от поведения западных инвесторов и потенциального допуска, например, недружественных нерезидентов на наш рынок. Если будет приток внешних денег, это добавит волатильности курсу рубля. Тогда курс доллара может просесть ниже, в район 73,8 рубля. В отсутствие форс-мажоров рубль на следующей неделе будет оставаться вблизи 80 за доллар. Такой прогноз сделал Иван Ефанов.

— В краткосрочной перспективе не исключаю попытки пробоя уровня 80 рублей за доллар — особенно при сохранении позитивного фона. Однако стоит понимать, что это локальное движение. Более устойчивый диапазон на горизонте месяца — 81–84 рубля. Любые новые внешние риски, негативные геоновости или ослабление поддержки со стороны Минфина могут вернуть доллар в сторону 83–85 и выше, — добавила Гаянэ Замалеева.

Владислав Антонов считает на следующую неделю вероятным торговым диапазоном 79,2–83,3 рубля за доллар. Если доллар не сможет удержаться выше 80 рублей, это может привести к резкому падению до 79,2 рубля, а при уверенном развитии нисходящего движения — и до 76. С другой стороны, восстановление курса выше 81,8 рубля будет сигнализировать об отскоке и возможном движении в сторону 83,5.

— До конца текущей недели ожидается выход важных макроотчётов по торговому балансу страны за март и потребительской инфляции в апреле. Пока спрос на иностранную валюту со стороны импортёров остаётся низким, высокая процентная ставка ЦБ обеспечивает главную фундаментальную поддержку рублю. В начале второй половины мая ожидаем колебания котировок доллара в пределах 78,5–85 рублей, евро — 88–94 рубля, юаня — 11–11,5 рубля, — рассказал начальник отдела инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Геополитика будет оставаться определяющим фактором динамики курса рубля. В случае позитивного исхода рубль может укрепиться на 2–3%. Доллар на следующей неделе будет на уровне 77–83 рубля. Такой прогноз сделал руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций «АВИ кэпитал» Михаил Родичкин.

— Краткосрочное укрепление выглядит неустойчивым. Ослабление рубля будет подогреваться фундаментальными факторами: отменой обязательной продажи валютной выручки, падением нефтегазовых доходов, дефицитом бюджета, высокой инфляцией (10,3%) и напряжённостью с ликвидностью в банковской системе. Всё это означает, что при сокращении валютных интервенций рубль вряд ли сможет удержаться на достигнутых уровнях. Скорее всего, в ближайшие недели мы увидим возврат доллара в диапазон 82–85 рублей, а евро — 92–95 рублей, — считает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

По его оценкам, несмотря на недавний откат доллара и евро, долгосрочный прогноз остаётся умеренно негативным для рубля. При сохранении текущих условий (низкие цены на нефть, слабый экспорт, высокий дефицит) и сокращении интервенций наиболее вероятный сценарий на лето — плавное ослабление рубля. Курс вернётся к целевому ориентиру в 90 рублей за доллар, обозначенному ранее ЦБ.

Авторы Нина Важдаева