Продажи кофе на АЗС в прошлом году выросли до 40,4 млн чашек В 2024 году водители выпили 40,4 млн чашек кофе на заправках по всей стране. Это почти на 500 тысяч больше, чем год назад. 14 мая, 16:18 Автомобилисты стали пить больше кофе на заправках. Обложка © РИА Новости / Алексей Сазонов

Лидерами продаж кофейных напитков среди российских регионов стали Москва и Санкт-Петербург, Кемеровская, Московская и Тюменская области. Наиболее популярными видами кофе у автолюбителей третий год подряд остаются капучино и американо объёмом 300 мл. Такова статистика компании «Газпром нефть».

На более чем 1300 сервисных АЗС установлены кофемашины, которые готовят свыше 20 видов напитков: от классических до сезонных и авторских рецептов. В 2024 году кофейная линейка была дополнена холодными напитками со льдом — капучино, латте и раф, которые стали особенно востребованы в летние месяцы.

Помимо кофе выросли продажи в магазинах на станциях: в 2024 году каждая вторая заправка автомобиля сопровождалась покупкой товаров в дорогу. Наибольшим спросом у клиентов пользуются энергетические напитки, питьевая вода, кондитерские изделия и хот-доги. Среди самых востребованных товаров для ухода за автомобилем — моторные и трансмиссионные масла, стеклоомывающие жидкости и антифризы.

Авторы Валерия Мишина