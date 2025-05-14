Китайский TANK станет официальным автомобилем ПМЭФ-2025
TANK станет официальным автомобилем ПМЭФ-2025. Обложка © VK / TANK Russia
TANK станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума 2025 года. Соответствующее соглашение премиальный китайский автобренд, принадлежащий концерну GWM, заключил с Фондом Росконгресс. Договорённость позволит обеспечить высокопоставленных гостей и участников масштабного события необходимым уровнем удобства, комфорта и безопасности, уверены организаторы мероприятия.
На ПМЭФ-2025 появятся такие внедорожники, как TANK 300, TANK 500 и флагманский TANK 700. Их задействуют в транспортной логистике. Также в форуме поучаствуют гибриды от бренда WEY — кроссовер 07 и минивэн 80.
«Мы уверены, что официальные лица и гости форума высоко оценят тот транспортный парк, который мы смогли сформировать благодаря партнёрству с TANK и WEY», — отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
Напомним, что ПМЭФ-2025 стартует в Северной столице уже 18 июня. Форум продлится четыре дня. Его главная тема звучит так: «Общие ценности — основы роста в многополярном мире». Участие в событии примут свыше 92 государств.