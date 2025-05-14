Китайский TANK станет официальным автомобилем ПМЭФ-2025

TANK станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума 2025 года. Соответствующее соглашение премиальный китайский автобренд, принадлежащий концерну GWM, заключил с Фондом Росконгресс. Договорённость позволит обеспечить высокопоставленных гостей и участников масштабного события необходимым уровнем удобства, комфорта и безопасности, уверены организаторы мероприятия.

На ПМЭФ-2025 появятся такие внедорожники, как TANK 300, TANK 500 и флагманский TANK 700. Их задействуют в транспортной логистике. Также в форуме поучаствуют гибриды от бренда WEY — кроссовер 07 и минивэн 80.