«Притягивает приспособленцев»: Сваха дала Волочковой совет, как найти достойного мужчину

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова регулярно попадает в скандальные ситуации и позволяет себе нелицеприятные высказывания, обратила внимание сваха Анна Осипова. По её словам, у балерины затянулся сложный период в жизни.

Волочкова уже стала фриком, затмив своим поведением собственные достижения в профессии, полагает эксперт. Она подчеркнула в интервью порталу «Страсти», что внутренний конфликт мешает бывшей приме Большого театра обрести душевное спокойствие и двигаться вперёд. И пока звезда не гармонизирует своё эмоциональное состояние, не простит всех не на словах, а на деле и не вернёт внутреннее доверие к миру, ничего хорошего ждать не стоит.

Также Осипова отметила, что Волочковой нужен мудрый мужчина, который своим примером подтолкнёт её на грандиозные трансформации, что вполне по силам артистке. Однако этот мужчина не сможет сделать балерину счастливой, зато способен пробудить в ней желание к переменам.

«А пока она притягивает к себе лишь хейт и приспособленцев. Нужно самой наполниться добром, и только в этом случае ей встретится достойный мужчина. Ведь подобное притягивает подобное», — заключила сваха.