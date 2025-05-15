В НЦ «Россия» открылась площадка «Молодёжь и дети в Пространстве Возможностей»

15 мая в Национальном центре «Россия» открылась культурно-просветительская площадка «Пространство Возможностей» для детей и молодежи. В церемонии приняли участие начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Росмолодёжи Григорий Гуров, Герой России Артур Орлов, замгендиректора центра Анастасия Звягина и активисты Движения Первых.

Сергей Новиков отметил, что площадка создаёт условия для генерации контента, который сегодня стал ключевым инструментом обучения и самовыражения молодежи. Здесь участники смогут создавать ролики, фотографии, блоги, подкасты и другие медиаформаты.

Анастасия Звягина подчеркнула, что медиадом открылся при поддержке Росмолодёжи, Движения Первых, общества «Знание», платформы «Россия — страна возможностей» и Мастерской новых медиа.

По словам Артура Орлова, площадка станет центром проекта «МедиаПритяжение», который объединяет более 120 тысяч участников, и поможет юным журналистам и медийщикам приобрести навыки и компетенции для будущей профессии.

Григорий Гуров добавил, что молодёжь сможет здесь сделать первые шаги в медиасфере, найти наставников и реализовать свои мечты.

Активисты Александр Семенов, Марианна Гекман и Егор Князев провели экскурсию по площадке, рассказав о возможностях студии «Классное радио», фотозоны с AR-технологиями, XR-студии и других зонах для работы с контентом.

Александр Семенов отметил, что «Медиадом Первых» поможет молодым людям освоить медиапространство, увидеть возможности и стать авторами контента будущего.