Оператор запустил собственную цифровую платформу для работы с контрагентами Запускается цифровая платформа для работы мобильного оператора с поставщиками. Новый сервис предназначен для развития системы закупок оборудования, комплектующих и услуг, а также оптимизации взаимодействия с контрагентами. 15 мая, 15:57 Запускается цифровая платформа для работы с поставщиками. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyhun

Одним из ключевых преимуществ платформы станет безопасность: информация о поставщиках, персональные данные, коммерческие предложения и договорная документация будут обрабатываться исключительно внутри корпоративной инфраструктуры МегаФона.

Новая система интегрирована с внутренними бизнес-процессами и системами оператора. Задачи для закупок автоматически выгружаются из ERP-системы компании, сокращая ручной труд.

- Компания рассчитывает, что запуск собственной платформы оптимизирует функционал закупочной деятельности, укрепит партнёрские отношения и обеспечит дополнительные конкурентные преимущества в реализации наших стратегических проектов, а закупочный процесс станет проще и прозрачнее, — говорит директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий.

Авторы Валерия Мишина