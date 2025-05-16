С 1 июня аренда квартир станет доступнее. Что изменится на рынке недвижимости После майских праздников цены на аренду квартир продолжили снижаться. Правда, не во всех городах и не во всех сегментах. Тем не менее на рынке ожидают усиления этого тренда. Как изменятся цены на аренду недвижимости с 1 июня? 15 мая, 21:20 С 1 июня изменится стоимость съёмного жилья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Что изменилось на рынке аренды жилья после майских праздников

Медианная стоимость долгосрочной аренды по итогам первой декады мая 2025 года составила 33 000 рублей. В расчёт брали все квартиры вне зависимости от количества комнат. За длинные майские праздники стоимость снизилась на 0,7% (в сравнении с апрелем 2025 года). В большинстве мегаполисов за этот период стоимость съёмного жилья стагнировала или сокращалась. Об этом рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Наиболее значительное снижение медианной ставки показали Нижний Новгород (на 6,6%, до 32 000 рублей), Воронеж (на 4,9% до 23 000), Красноярск (на 2,1% до 25 000).

— Такая тенденция на рынке может быть обусловлена тем, что часть сдаваемых квартир из более дорогого сегмента — из «вчерашних» новостроек бизнес-, премиум- или элиткласса — временно снимаются из экспозиции на время праздников. Сказывается и меньшая активность арендаторов. Позже — с ростом спроса — объявления с такими квартирами публикуются вновь. Кроме того, некоторые арендодатели, в частности массового сегмента, снижают цену съёмного жилья, чтобы успеть сдать его до начала сезона отпусков, — рассказал Роман Жуков.

Небольшой рост стоимости в длинные майские выходные отмечался только в Москве (на 0,8%, до 85 000 рублей) и Санкт-Петербурге (на 0,5% до 40 000).

При этом в столице медианная стоимость в сегменте студий не изменилась за длинные майские выходные (65 000). Рост в первой декаде мая 2025 года отмечался в сегменте однокомнатных квартир (+3,9%, до 69 000), двухкомнатных (+2,5%, 97 000) и трёхкомнатных (+5,2%, до 163 000).

В Санкт-Петербурге медианная ставка студий тоже не изменилась за первую декаду мая (30 000), а в сегменте однокомнатных квартир даже немного снизилась (-0,6%, до 37 000). Двухкомнатные квартиры за длинные выходные выросли в цене на 5,4% (до 58 000), а трёхкомнатные — на 1,8%, до 96 000.

— По данным нашей компании, за апрель общий объём предложения найма в Москве почти не изменился — рост всего на 4%. В преддверии майских праздников новые варианты практически перестали поступать в экспозицию, — рассказала заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

Количество заявок от арендаторов, по её словам, в апреле сократилось на 17% против мартовского показателя. Динамика по отношению к уровню апреля прошлого года — минус 28%, но это объяснимо: 2024 год отметился перманентно высоким спросом на рынке аренды. Снижение активности арендаторов в апреле и начале мая этого года объясняется долгими майскими праздниками и подготовкой к ним.

Прогноз цен на аренду квартир с 1 июня 2025 года

Роман Жуков считает, что тренд на небольшое снижение и стагнацию стоимости в части городов будет отмечаться и в июне 2025 года. Это обусловлено традиционными сезонными циклами — небольшим снижением активности арендаторов. Кроме того, некоторые арендодатели могут немного снижать цену, чтобы сдать квартиру быстрее перед поездкой в отпуск.

— При этом не исключено, что в некоторых мегаполисах может отмечаться рост, обусловленный выводом новых квартир на рынок. Например, в высокобюджетных новостройках, купленных с инвестиционными целями под сдачу, — добавил Роман Жуков.

По словам Оксаны Поляковой, сейчас в Москве достаточный выбор предложений найма жилья. Соответственно, при отсутствии новых внешних потрясений рынок аренды будет регулироваться сезонными факторами.

— До середины лета мы не ожидаем всплесков спроса, дефицита предложения и повышения стоимости. В июле возможен рост заинтересованности тех арендаторов, кто планирует снять квартиры до начала августовской волны спроса и роста цен, — добавила Оксана Полякова.

Авторы Нина Важдаева