93 года российской алюминиевой промышленности: от первых тонн к мировому лидерству

Сегодня Россия занимает лидирующие позиции в мировой алюминиевой промышленности, ежегодно производя почти 4 млн тонн этого металла и предлагая передовые технологические решения. В индустрии занято более 600 тыс. человек, производственные мощности расположены по всей стране.

Алюминиевая промышленность — ключевой драйвер инноваций для других отраслей экономики. При этом Россия развивает собственные технологии производства металла и все необходимые компетенции — от добычи сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Полторы сотни предприятий отрасли обеспечивают запросы предприятий сфер строительства, энергетики (кабели, электротехника), машиностроения, производства упаковки (банки, фольга) и других. Инновационные алюминиевые решения используются в реализации национальных проектов, реновации, развитии инфраструктуры, обеспечивая долговечность, экономию на логистике и монтаже, экологичность и эстетику.

Позитивный прогноз для отрасли недавно сделал первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

— С 2016 года потребление отечественного алюминия выросло более чем на 60%. Это результат технологического прогресса и мер поддержки отрасли. Мы создаём новые сплавы, технологии и продукты, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Невзирая на непростую внешнеэкономическую конъюнктуру, наше алюминиевое направление продолжает развиваться, — заявил Мантуров.

Сотрудники одного из предприятий алюминиевой промышленности. Фото © Пресс-служба компании РУСАЛ

— Алюминиевая отрасль — это не только высокотехнологичная индустрия, но и локомотив для других секторов экономики. Рост спроса на российский алюминий подтверждает силу нашего промышленного потенциала, — заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.