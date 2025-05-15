93 года российской алюминиевой промышленности: от первых тонн к мировому лидерству
История алюминиевой промышленности России началась 14 мая 1932 года на Волховском алюминиевом заводе в Ленинградской области. Здесь запустили промышленное производство мощностью 5 тыс. тонн в год. С тех пор эта дата отмечается ежегодно как День алюминиевой отрасли.
Алюминиевая промышленность России — передовая в мире. Обложка © Пресс-служба компании РУСАЛ
Сегодня Россия занимает лидирующие позиции в мировой алюминиевой промышленности, ежегодно производя почти 4 млн тонн этого металла и предлагая передовые технологические решения. В индустрии занято более 600 тыс. человек, производственные мощности расположены по всей стране.
Алюминиевая промышленность — ключевой драйвер инноваций для других отраслей экономики. При этом Россия развивает собственные технологии производства металла и все необходимые компетенции — от добычи сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
Полторы сотни предприятий отрасли обеспечивают запросы предприятий сфер строительства, энергетики (кабели, электротехника), машиностроения, производства упаковки (банки, фольга) и других. Инновационные алюминиевые решения используются в реализации национальных проектов, реновации, развитии инфраструктуры, обеспечивая долговечность, экономию на логистике и монтаже, экологичность и эстетику.
Позитивный прогноз для отрасли недавно сделал первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров.
— С 2016 года потребление отечественного алюминия выросло более чем на 60%. Это результат технологического прогресса и мер поддержки отрасли. Мы создаём новые сплавы, технологии и продукты, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Невзирая на непростую внешнеэкономическую конъюнктуру, наше алюминиевое направление продолжает развиваться, — заявил Мантуров.
Сотрудники одного из предприятий алюминиевой промышленности. Фото © Пресс-служба компании РУСАЛ
— Алюминиевая отрасль — это не только высокотехнологичная индустрия, но и локомотив для других секторов экономики. Рост спроса на российский алюминий подтверждает силу нашего промышленного потенциала, — заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Стоит отметить, что в этом году исполняется 25 лет с момента основания Олегом Дерипаска одного из крупнейших в мире производителей алюминия — РУСАЛа. Также 10-летие отмечает Алюминиевая ассоциация России, которая объединяет более 150 компаний, охватывающих 80% рынка. В годовщину Великой Победы она стала партнёром Национальной электронной библиотеки в проекте «13-й элемент Победы», посвященном вкладу алюминиевой индустрии в победу над фашизмом.