Эксперты ЭИСИ: Память о Великой Победе – фундамент единства российского общества

Открыл дискуссию доцент Финансового университета при Правительстве РФ, членом Общественной палаты Москвы Павлом Данилиным. Он отметил, что в год 80-летия Победы важно помнить не только героев прошлого, которые одержали победу в самой кровопролитной войне, но и современных защитников, продолжающих борьбу за безопасность и суверенитет страны в ходе специальной военной операции. По словам Данилина, это свидетельствует о неразрывной связи поколений, где мужество, стойкость и любовь к Родине передаются из поколения в поколение.

Победа стала мощным объединяющим фактором для нашего общества, еще раз подтвердив общие ценности и историческую память, которая нас связывает. Мы гордимся тем, что Россия во всем своем единстве многонациональных народов, наши многочисленные союзники – вместе чтят подвиг тех, кто отстоял мир без нацизма. Павел Данилин

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн продолжил, подчеркнув, что значение Великой Победы для региона особенно велико. Он указал, что освобождённые 80 лет назад от фашистов населённые пункты сегодня снова освобождены потомками солдат Победы. Хинштейн отметил, что героизм проявляют не только военные, но и мирные жители, оказывающие фронту беспрецедентную помощь.

Великая Победа для Курской области важна особенно. Она не просто подчеркивает неразрывную связь поколений, она является гарантом побед сегодняшнего дня. Те же самые населенные пункты, которые 80 лет назад освобождали наши воины от фашистов, сегодня внуки и правнуки солдат Победы освободили от новых нацистов. Александр Хинштейн

Политолог Владимир Шаповалов, руководитель проектов ЭИСИ, указал, что Победа в Великой Отечественной войне подчеркнула значимость уникального цивилизационного кода России, основанного на патриотизме, традициях, коллективизме и служении. Он отметил, что этот код формировался веками и стал фундаментом государственного суверенитета и единства страны.

Наша страна не только давала отпор захватчику, но и защищала по сути весь мир от глобальной угрозы Владимир Шаповалов

По мнению Шаповалова, важную роль в формировании морального духа сыграли традиции командности и семейственности, а также осознание необходимости защищать родных и духовные ценности, что стало мощным стимулом для мобилизации общества.

Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы, заслуженный артист России и член Центрального штаба Народного фронта Денис Майданов подчеркнул, что Победа является одним из ключевых символов российской культуры. Он добавил, что память о подвиге героев пронизывает все виды искусства, формируя систему ценностей в семьях. Майданов также отметил, что песни о Великой Победе и специальной военной операции вдохновляют молодёжь, воспитывая патриотизм и чувство долга, и становятся неотъемлемой частью культурного наследия.

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Заместитель губернатора Калужской области Александр Шляпников, участник программы «Время Героев», рассказал, что ветераны СВО, потомки героев Великой Отечественной войны, занимают ведущие должности в управлении страной. Он подчеркнул, что, по определению Верховного главнокомандующего Владимира Путина, элита — это те, кто готов отдать жизнь за Родину, а его товарищи будут бороться до конца за народ, землю и историческую правду, несмотря на попытки коллективного Запада переписать историю.

Руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина отметила, что в этом году акция прошла в 57 регионах очно, в 17 — в формате локальных акций, а общее число участников составило более семи миллионов человек. По её словам, шествие прошло в 120 странах мира, став международным событием, несмотря на попытки Запада ему воспрепятствовать.

На сегодняшний день «Бессмертный полк» проходит не только в России, но это уже стало мировым явлением Наталья Шадрина

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко заявила, что участие в акции стало для молодёжи «живым учебником истории». Она подчеркнула, что такие символы, как георгиевская лента и «Бессмертный полк», объединяют миллионы россиян и иностранных граждан, в том числе представителей делегаций и глав государств, присутствовавших на Параде Победы в Москве.