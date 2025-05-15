Экс-муж Поплавской Сергей Гинзбург вышел в свет с 32-летней беременной женой

Бывший муж Яны Поплавской, 64-летний режиссёр Сергей Гинзбург, появился на публике вместе со своей 32-летней супругой Ольгой Виниченко, которая находится в ожидании их первого общего ребёнка. Пара посетила церемонию вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Об этом сообщает Леди Mail.

Будущие родители выглядели элегантно: Гинзбург выбрал классический костюм с чёрной рубашкой, а Виниченко подчеркнула своё интересное положение облегающим бархатным платьем. Актриса дополнила образ клатчем, лаконичными украшениями и туфлями-лодочками на каблуке.

Гинзбург и Виниченко вместе уже десять лет, а в августе 2025 года отметят пятилетие со дня свадьбы. У режиссёра есть трое сыновей от предыдущих браков: Георгий (40 лет) от Лики Мансуровой, а также Клим (39 лет) и Никита (28 лет) от Яны Поплавской.