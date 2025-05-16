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16 мая, 06:41

Средний размер ипотеки в России подскочил до рекорда

Средний размер ипотеки в России дошёл до рекордных 4,4 миллиона рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

Средний размер ипотечного кредита в России достиг рекордной отметки в 4,4 миллиона рублей. Одновременно с этим увеличился и максимальный срок, на который россияне берут ипотеку – теперь он составляет около 26 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

«Несмотря на высокую ставку и существенную переплату, которая может превысить 10 млн рублей, спрос на ипотечные ссуды сохраняется», — говорится в материале.

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При этом ранее Life.ru рассказал, что сегодня лишь три процента россиян могут себе позволить купить жильё в ипотеку. Из-за текущих крупных процентных ставок большинство потенциальных заёмщиков просто потеряли возможность приобрести квартиру в кредит. До повышения ставок более 10% россиян имели финансовую возможность оформить ипотеку на рыночных условиях. Сейчас же эта цифра значительно уменьшилась, что говорит о трёхкратном падении доступности.

Наталья Афонина
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