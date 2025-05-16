Средний размер ипотеки в России подскочил до рекорда

Средний размер ипотечного кредита в России достиг рекордной отметки в 4,4 миллиона рублей. Одновременно с этим увеличился и максимальный срок, на который россияне берут ипотеку – теперь он составляет около 26 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

«Несмотря на высокую ставку и существенную переплату, которая может превысить 10 млн рублей, спрос на ипотечные ссуды сохраняется», — говорится в материале.