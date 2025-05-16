Здания старинной усадьбы в районе Якиманка признаны памятниками архитектуры Ансамбль построек городской усадьбы на Болотной площади — один из старейших на территории района. Его история началась в XVII веке. 16 мая, 12:05 В центре Москвы появились новые памятники архитектуры. Обложка © mos.ru

Памятников архитектуры в центре Москвы стало больше. Новый охранный статус объектов культурного наследия регионального значения получили главный дом городской усадьбы И.Т. Рахманова, Н.Л. Бухвостова, С.С. Сулимы, купцов Котовых первой половины XVIII – середины XIX века, здание конторы Софийского механического завода Г.И. Листа и фрагмент ограды со скульптурой «Кузнец и литейщик» конца XIX столетия. Все они расположены на Болотной площади. Ранее у них был промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.

Ансамбль построек городской усадьбы И.Т. Рахманова, Н.Л. Бухвостова, С.С. Сулимы, купцов Котовых является одним из древнейших в районе Якиманка. Его история началась в XVIII веке. В это время на территории владения располагались каменные палаты, которые впоследствии и легли в основу главного дома усадьбы. В XVIII–XIX столетиях усадьба сменила множество владельцев: от коллежского асессора Рахманова и капитана флота Бухвостова до купеческого семейства Котовых. Новая страница в её истории началась в 1872 году, когда владение и постройки приобрёл известный промышленник немецкого происхождения Густав Лист. Он начал здесь возведение новых производственных корпусов Софийского механического завода.

Новый владелец изменил и перестроил главный дом. Классический облик здания приобрёл черты ампира и стал более парадным. Таким его можно увидеть и сегодня. На центральной части главного фасада можно увидеть пилястры с ионическими капителями. Оконные проёмы оформлены наличниками с сандриками. В 1884 году на втором этаже была устроена лоджия с ионическими колоннами.

Здание конторы машиностроительного завода было построено на территории усадьбы в 1875-м. В 1891–1892 годах по проекту архитектора Фёдора Мельгрена фасады получили новую отделку в стиле эклектики с отсылкой к формам гражданской архитектуры итальянского раннего Возрождения. Большую часть второго этажа занимала чертёжная. У конторы завода большое историко-культурное значение, она представляет собой интересный образец московской промышленной архитектуры конца XIX века.

Сохранившийся фрагмент ограды усадьбы с парадными воротами расположен между зданиями главного дома и конторы. В 1880-х годах её перестраивали по проекту Федора Мельгрена. По свидетельствам историков, вскоре после этого на мощных пилонах ворот установили скульптуры кузнеца и литейщика, выполненные в технике литья из сложного сплава на основе цинка.

После 1917 года Софийский механический завод и усадебный дом были национализированы. В 2021-м в усадьбе завершилась масштабная реставрация: по архивным документам специалисты воссоздали и восстановили историческую планировку зданий, их фасады и декор. Своё место на пилонах ворот парадного входа заняли подлинные статуи скульптурной композиции «Кузнец и литейщик». Их восстановление стало одним из самых интересных этапов реставрации. В ходе работ мастера восполнили все утраченные элементы: для фигуры кузнеца были воссозданы молоток и часть наковальни, а литейщику вернули утраченные кисти, ступни и детали одежды.

Сохранение культурно-исторического наследия — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина