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Орлы, чайки и мифический гамаюн: какие птицы скрываются в московской архитектуре

Птицы в архитектуре Москвы — не просто украшение. Они символизируют мудрость, свободу, вдохновение. Пернатых можно увидеть на фасадах жилых домов, музеев, театров в виде скульптур, барельефов и мозаик.

16 мая, 12:30
Многие здания Москвы украшают изображения птиц. Обложка © mos.ru

Многие здания Москвы украшают изображения птиц. Обложка © mos.ru

Парящий сокол и совы-консоли

На Кузнецком Мосту возвышается доходный дом М.В. Сокол (дом 3, строение 2). Пятиэтажное здание украшено изгибающимся аттиком с майоликовым панно. На нём известный русский художник Николай Сапунов изобразил сокола, парящего над заснеженными вершинами гор, рекой и полями с цветущими эдельвейсами.

Фото © mos.ru

Фото © mos.ru

Доходный дом М.В. Сокол считается одним из лучших проектов архитектора Ивана Машкова — урождённого Соколова. Памятник в стиле модерн построили в начале XX века по заказу московской домовладелицы Марии Сокол. Таким образом, в изображении птицы зашифрованы сразу две фамилии — хозяйки особняка и самого зодчего.

Ещё один памятник эпохи модерна, украшенный птицами, находится по адресу: Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1. Доходный дом Бочаровых построил в 1903 году архитектор Лев Кекушев. Четырёхэтажное здание в народе называют «Домом с совами»: скульптурные изображения этих птиц поддерживают выступы эркеров, заменяя традиционные консоли.

Птицы московских вокзалов

Часовую башню Киевского вокзала (площадь Киевского вокзала, дом 1) украшают четыре скульптуры орлов. Массивные чугунные птицы с распростёртыми крыльями символизируют мощь Российской империи и победу над наполеоновской армией.

А на фасаде Ярославского вокзала (Комсомольская площадь, дом 5) — знаменитом шедевре неорусского стиля — можно увидеть объёмные изображения чаек с рыбой в клювах. Самое интересное, что птичьи барельефы появились только спустя несколько десятилетий после строительства вокзала — во время масштабной реконструкции, которая завершилась в 1947 году.

Фото © mos.ru

Фото © mos.ru

В связи с расширением железной дороги Ярославский вокзал не раз перестраивали. В 1902 году проект главного здания в стиле сказочных палат с полукруглыми арками и остроконечными башнями предложил выдающийся архитектор Фёдор Шехтель.

В 1947 году интерьеры Ярославского вокзала полностью изменились по проекту советского архитектора Алексея Душкина, а скульптор Иван Ефимов украсил фасад, вестибюль, внутренние колонны и стены у входа в здание рельефами с фауной Русского Севера, мотивами рыбной ловли, охоты на лося и медведя.

Цапли и летучие мыши

Изображения птиц украшают Зоологический музей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Большая Никитская улица, дом 2) — один из самых крупных естественнонаучных музеев в столице. Он состоит из двух корпусов, построенных под прямым углом вдоль Большой Никитской улицы и Никитского переулка.

Этот памятник архитектуры в стиле эклектики и неоклассицизма построили в 1902 году. По задумке архитектора Константина Быковского, двухэтажное здание кажется трёхэтажным за счёт дополнительного ряда окон на втором уровне.

Фото © mos.ru

Фото © mos.ru

Прогуливаясь по Сретенскому бульвару, трудно пройти мимо одного из самых примечательных местных зданий, которое называют Сретенским замком. Дом страхового общества «Россия» (Сретенский бульвар, дом 6/1, строения 1 и 2) — памятник эпохи модерна. На его фасадах вылеплен настоящий птичий базар. Тут и морской пеликан, и экзотический попугай, и совы.

Райские птицы древних славян

На углу Соймоновского проезда и Пречистенской набережной в Курсовом переулке возвышается терем из красного кирпича — Дом З.А. Перцовой. Художник Сергей Малютин спроектировал особняк в стиле русского ампира и украсил фасады майоликовыми панно. Дом украшают мифические птицы из славянского фольклора: на панно изображены райские сирин и гамаюн, а над входной дверью вычеканен алконост.

На левом берегу реки Яузы по адресу: улица Земляной Вал, дом 56, строение 3, притягивает взгляды двухэтажный особняк с фасадом персикового цвета, богато украшенным гипсовой лепниной. Сначала он принадлежал богатейшему московскому купцу Герасиму Хлудову, а с 1892 года перешёл в собственность зажиточного крестьянина из Владимирской губернии Филиппа Пантелеева. В названии — Дом Хлудова – Пантелеева — сохранились фамилии обоих владельцев.

Фото © mos.ru

Фото © mos.ru

Окна второго этажа декорированы карнизами-сандриками, под тремя центральными раскинули свои крылья гипсовые орлы. В 2023 году Дом Хлудова – Пантелеева отреставрировали. Сегодня в здании находится бутик-отель.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина
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