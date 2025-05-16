Орлы, чайки и мифический гамаюн: какие птицы скрываются в московской архитектуре Птицы в архитектуре Москвы — не просто украшение. Они символизируют мудрость, свободу, вдохновение. Пернатых можно увидеть на фасадах жилых домов, музеев, театров в виде скульптур, барельефов и мозаик. 16 мая, 12:30 Многие здания Москвы украшают изображения птиц. Обложка © mos.ru

Парящий сокол и совы-консоли

На Кузнецком Мосту возвышается доходный дом М.В. Сокол (дом 3, строение 2). Пятиэтажное здание украшено изгибающимся аттиком с майоликовым панно. На нём известный русский художник Николай Сапунов изобразил сокола, парящего над заснеженными вершинами гор, рекой и полями с цветущими эдельвейсами.

Доходный дом М.В. Сокол считается одним из лучших проектов архитектора Ивана Машкова — урождённого Соколова. Памятник в стиле модерн построили в начале XX века по заказу московской домовладелицы Марии Сокол. Таким образом, в изображении птицы зашифрованы сразу две фамилии — хозяйки особняка и самого зодчего.

Ещё один памятник эпохи модерна, украшенный птицами, находится по адресу: Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1. Доходный дом Бочаровых построил в 1903 году архитектор Лев Кекушев. Четырёхэтажное здание в народе называют «Домом с совами»: скульптурные изображения этих птиц поддерживают выступы эркеров, заменяя традиционные консоли.

Птицы московских вокзалов

Часовую башню Киевского вокзала (площадь Киевского вокзала, дом 1) украшают четыре скульптуры орлов. Массивные чугунные птицы с распростёртыми крыльями символизируют мощь Российской империи и победу над наполеоновской армией.

А на фасаде Ярославского вокзала (Комсомольская площадь, дом 5) — знаменитом шедевре неорусского стиля — можно увидеть объёмные изображения чаек с рыбой в клювах. Самое интересное, что птичьи барельефы появились только спустя несколько десятилетий после строительства вокзала — во время масштабной реконструкции, которая завершилась в 1947 году.

В связи с расширением железной дороги Ярославский вокзал не раз перестраивали. В 1902 году проект главного здания в стиле сказочных палат с полукруглыми арками и остроконечными башнями предложил выдающийся архитектор Фёдор Шехтель.

В 1947 году интерьеры Ярославского вокзала полностью изменились по проекту советского архитектора Алексея Душкина, а скульптор Иван Ефимов украсил фасад, вестибюль, внутренние колонны и стены у входа в здание рельефами с фауной Русского Севера, мотивами рыбной ловли, охоты на лося и медведя.

Цапли и летучие мыши

Изображения птиц украшают Зоологический музей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Большая Никитская улица, дом 2) — один из самых крупных естественнонаучных музеев в столице. Он состоит из двух корпусов, построенных под прямым углом вдоль Большой Никитской улицы и Никитского переулка.

Этот памятник архитектуры в стиле эклектики и неоклассицизма построили в 1902 году. По задумке архитектора Константина Быковского, двухэтажное здание кажется трёхэтажным за счёт дополнительного ряда окон на втором уровне.

Прогуливаясь по Сретенскому бульвару, трудно пройти мимо одного из самых примечательных местных зданий, которое называют Сретенским замком. Дом страхового общества «Россия» (Сретенский бульвар, дом 6/1, строения 1 и 2) — памятник эпохи модерна. На его фасадах вылеплен настоящий птичий базар. Тут и морской пеликан, и экзотический попугай, и совы.

Райские птицы древних славян

На углу Соймоновского проезда и Пречистенской набережной в Курсовом переулке возвышается терем из красного кирпича — Дом З.А. Перцовой. Художник Сергей Малютин спроектировал особняк в стиле русского ампира и украсил фасады майоликовыми панно. Дом украшают мифические птицы из славянского фольклора: на панно изображены райские сирин и гамаюн, а над входной дверью вычеканен алконост.

На левом берегу реки Яузы по адресу: улица Земляной Вал, дом 56, строение 3, притягивает взгляды двухэтажный особняк с фасадом персикового цвета, богато украшенным гипсовой лепниной. Сначала он принадлежал богатейшему московскому купцу Герасиму Хлудову, а с 1892 года перешёл в собственность зажиточного крестьянина из Владимирской губернии Филиппа Пантелеева. В названии — Дом Хлудова – Пантелеева — сохранились фамилии обоих владельцев.

Окна второго этажа декорированы карнизами-сандриками, под тремя центральными раскинули свои крылья гипсовые орлы. В 2023 году Дом Хлудова – Пантелеева отреставрировали. Сегодня в здании находится бутик-отель.

Авторы Валерия Мишина