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Регион
16 мая, 09:51

Предприимчивый россиянин решил застолбить за собой бренд «Бомбардиро Крокодило»

В Роспатент подана заявка на регистрацию товарного знака «Бомбардиро Крокодило»

Обложка © YouTube / Abdul Memes

Обложка © YouTube / Abdul Memes

В Роспатент была подана заявка о регистрации товарного знака «Бомбардиро Крокодило», её направил в ведомство 24-летний житель Обнинска.

Скриншот © Роспатент

Скриншот © Роспатент

Заявка поступила в Роспатент ещё 28 апреля. Мужчина по имени Матвей публично не раскрывал журналистам, зачем ему понадобилось зарегистрировать весёлый слоган. Однако, судя по заявлению, он планирует выпускать пот таким товарным знаком полиграфию, канцтовары, сувениры и оказывать медиауслуги.

Забавный мем «Бомбардиро Крокодило» был создан пользователем TikTok под ником armenjiharhanyan. В начале 2025 года смешная картинка быстро разошлась в Сети и нашла своих последователей. Life.ru ранее пообщался с психологом и выяснил, почему подобные мемы обретают популярность и можно ли осуждать зумеров, увлекающихся подобным «искусством».

Бомбардиро Кроко­дило, Тралалео Тралала, Трипи Тропи: что за мемы про итальянских ИИ-животных
Бомбардиро Кроко­дило, Тралалео Тралала, Трипи Тропи: что за мемы про итальянских ИИ-животных
Татьяна Миссуми
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