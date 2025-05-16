Предприимчивый россиянин решил застолбить за собой бренд «Бомбардиро Крокодило»

В Роспатент была подана заявка о регистрации товарного знака «Бомбардиро Крокодило», её направил в ведомство 24-летний житель Обнинска.

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Заявка поступила в Роспатент ещё 28 апреля. Мужчина по имени Матвей публично не раскрывал журналистам, зачем ему понадобилось зарегистрировать весёлый слоган. Однако, судя по заявлению, он планирует выпускать пот таким товарным знаком полиграфию, канцтовары, сувениры и оказывать медиауслуги.