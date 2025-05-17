Веб-разработчик из Челнов «до смерти» запытал дочь отвёрткой из-за оценок, а потом убил себя
SHOT: В Набережных Челнах мужчина изувечил дочь отвёрткой и покончил с собой
Подозреваемый в насилии над дочерью в Татарстане уже был судим. Обложка © Telegram / SHOT
В Татарстане мужчина изуродовал лицо и шею дочери отвёрткой, набросившись на неё за плохие оценки. Когда девочка потеряла сознание, отец решил, что она умерла.
Как сообщает SHOT, трагедия произошла в Набережных Челнах 15 мая. 42-летний мужчина разругался с 16-летней дочкой из-за успеваемости в школе и её поведения. В порыве гнева он накинулся на неё с отвёрткой и со всей силы стал бить по лицу, шее, телу. Когда опомнился, увидел лежавшую на полу в крови дочку. Мужчина подумал, что она мертва, позвонил экс-супруге и признался в «убийстве», пытаясь оправдать себя «нервным срывом».
Приехавшая на место скорая нашла мужчину мёртвым. По основной версии, он покончил с собой. А девочка выжила и была госпитализирована в реанимацию с колотыми ранами лица и всего тела. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Погибший работал веб-разработчиком и был судим за кражу, изготовление и сбыт поддельных акцизных марок. Также за распространение фейков о ВС РФ в соцсетях в 2022 году он отсидел почти год, вышел на свободу в марте 2023-го.
Ранее сообщалось, что экс-министр торговли Московской области, бизнесмен Михаил Хубутия избил свою бывшую девушку в Подмосковье. Предприниматель сломал обе ноги матери своего ребёнка, пока их дочь спала в соседней комнате.