Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

Евросоюз готовит 18-й пакет санкций против России, включая ограничения на «Северные потоки» и снижение ценового потолка на нефть. Планируется ужесточение санкций против финансового сектора и энергетики РФ, пишет oilcapital.ru. Снижение потолка за баррель может фактически заблокировать экспорт нефти России на Западе и обострить отношения с Китаем и Индией.

Ставропольский край

В Ставропольском крае местного жителя наказали штрафом за оскорбление медицинского сотрудника. Инцидент произошел в феврале 2025 года — мужчина грубо высказывался в адрес фельдшера на вызове, пишет newstracker.ru. Медработница подала заявление в прокуратуру.

Республика Удмуртия

В Ижевске сотрудники ФСБ задержали уроженца Центральной Азии по подозрению в оправдании терроризма, пишет udm-info.ru. Против него возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ. Задержанный находится в изоляторе.

Ростовская область

Ростсельмаш переносит ежегодный отпуск коллектива на июнь — на два месяца раньше обычного. Такое решение связано с резким падением спроса на сельхозтехнику, вызванным сложной экономической ситуацией в аграрном секторе, пишет rostovgazeta.ru. За первые четыре месяца 2025 года поставки зерноуборочных комбайнов упали на 76%.

Республика Татарстан

Прокуратура Татарстана добилась увольнения Рустема Ильясова, бывшего главы исполнительного комитета Актанышского района, по статье «утрата доверия». Как сообщает inkazan.ru, хотя Ильясов подал заявление об увольнении по собственному желанию и получил поддержку депутатов, суд удовлетворил иск прокуратуры. Экс-чиновник сейчас находится в СИЗО.

Волгоградская область

Курьер мошенников лишил ветерана ВОВ полмиллиона рублей в Волгограде. 25-летнего волгоградца задержали за работу на мошеннический колл-центр. Ему приходилось забирать средства у жертв мошенников и переводить сообщникам. Пособники волгоградца звонили старикам и убеждали, что их родные устроили жуткое ДТП и теперь попадут в колонию. Во избежание тюрьмы им предлагали дать взятку, пишут novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В поселке Гнилицы Нижнего Новгорода собака напала на 11-летнюю девочку, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. После нападения хозяйка агрессивного животного просто забрала собаку и скрылась с места происшествия. От серьезных травм ребенка спас проходивший мимо мужчина с другой собакой, который смог отогнать нападавшее животное, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле 60% жителей считают, что иметь высшее образование — престижно. 66% женщин поддерживают мнение о престижности высшего образования, в то время, как среди мужчин его поддерживает 54%. Также верят в его престиж 68% горожан в возрасте от 45 лет, а среди молодежи — 52%, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

Из Ириклинского водохранилища в Оренбуржье сброс увеличили до 60 кубометров. Накануне были утверждены рекомендации увеличить показатель до 60 кубометров в секунду. Отмечается, что с 28 марта сброс с Ириклы составлял 15 кубометров в секунду, это было сделано для предотвращения подтопления Орска, пишет 56orb.ru.

Тюменская область

В Тюмени два кафе попались на серьезных нарушениях: посетителей кормили мясом, происхождение которого сомнительно. Владельцы точек общепита не смогли предоставить документы, подтверждающие качество продукта. Употребление в пищу такого мяса — это риск для здоровья, пишет nashgorod.ru.

Омская область

В почве Омской области нашли критические дозы тяжелых металлов — свинца и цинка. Как пишет gorod55.ru, в отдельных случаях концентрация вредных веществ в сотни и даже тысячи раз выше норм. Такие данные предоставлены предоставленных Управлением Россельхознадзора по Омской области.

Карелия

На одной из дорог Карелии перевернулся грузовик. Как пишет karelinform.ru, ДТП произошло на 133-м километре трассы «Сортавала». Грузовик «Мерседес» перевернулся на бок, потому что водитель не справился с управлением. Он получил травмы и был госпитализирован до приезда спасателей.

Приморский край

В рейтинг самых влиятельных людей по версии Forbes вошла блогер из Приморского края. Как пишет vostokmedia.com, это Валерия Василевская, которая известна в России под псевдонимом Bearwolf. Исполнительница числится в списке «30 до 30» в разделе «Музыка».

Башкирия

Врачи борются за жизни пострадавших на заводе в Салавате. Как сообщает mkset.ru, два человека находятся в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса, приведшее к разгерметизации печного оборудования. В результате взрыва здание было частично разрушено, и вспыхнул пожар.

Краснодарский край

Над Черным морем было сбито за ночь 43 БПЛА. Как передает Kuban Press, система оповещения РСЧС предупредила жителей Краснодарского края, включая город Краснодар, около 04:00 о введении режима «беспилотной опасности». Населению рекомендовали оставаться в помещениях, избегать выхода на улицу и не приближаться к окнам в связи с угрозой падения дронов. В 06:20 режим был отменен.

Хабаровский край

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Федот Тумусов сообщил о получении анонимных угроз после того, как раскритиковал работу мэрии Хабаровска за неубранный снег и грязные сугробы в городе, пишет transsibinfo.com. Тумусов обратился за помощью к губернатору Хабаровского края, надеясь на наведение порядка среди городских чиновников.

Новосибирск

Апелляционный суд Новосибирска пересмотрел приговор фигурантам дела о взрыве газа на улице Линейной – Евгению Кавуну и Ирине Урбах. Изначально осужденные получили по 10 лет колонии, однако срок был сокращен: Кавуну до 9 лет и 9 месяцев, Урбах до 9 лет и 6 месяцев, сообщил atas.info. Родственники погибших выступили против смягчения наказания, считая его несоразмерным тяжести совершенного преступления.

Челябинская область

В Советском районном суде Челябинска прошли прения по делу бывшего заместителя главы города Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Как пишет kursdela.biz, ущерб от действий чиновника составил более 2,7 миллиона рублей. Прокуратура запросила для Слободского 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишение права занимать должности в государственных и муниципальных структурах на 2 года.

ХМАО

В Нижневартовске ухудшилась паводковая обстановка. За сутки количество подтопленных участков увеличилось на 4. Сейчас в зоне затопления находятся 10 приусадебных участков и 2 участка автодороги, пишет muksun.fm. Уровень воды в Оби поднялся до 913 см (+3 см за сутки). В Сургутском районе подтоплены 6 приусадебных участков в поселке Тайлакова. Угрозы для жизни населения нет. Уровень воды в реке Большой Юган снизился до 1267 см.

Хакасия

«Хакасэнерго» сообщает о плановых отключениях в Хакасии на следующей рабочей неделе, с 19 по 23 мая. Как пишет newkhakasiya.online, плановые отключения электричества нужны для подключения новых потребителей, замены приборов учета, повышения надежности за счет изменения схем подключения. Помимо этого, исправят развивающиеся дефекты, например, провисшие провода и накренившиеся опоры.

Приморский край

В Приморском крае успешно завершилась программа реабилитации двух молодых амурских тигров – самца и самки, предположительно, из одного помёта. Хищники были выпущены в естественную среду обитания после прохождения курса восстановления, пишет zr.media. Животные были выловлены вблизи населенных пунктов из-за отсутствия охотничьего опыта: самца – 18 декабря 2024 года в окрестностях села Эбергард Дальнереченского района, самку – 16 февраля 2025 года рядом с Дальнереченском.

Красноярский край

В Красноярске стройфирма заплатит 2 млн за гибель подростка от обрушения стены. Как пишет prmira.ru. Трагедия произошла 23 июля прошлого года. Во время демонтажных работ на рабочих рухнула стена. Пострадали три человека, один из которых позднее скончался. Выяснилось, что прораб не обеспечил безопасность бригады на рабочем месте. Решение о выплате компенсации семье погибшего принял суд.

Белгородская область

Белгородские археологи обнаружили древнее захоронение. Специалисты продолжают заниматься раскопками на объекте культурного наследия «Курганная группа — 2» в Белгороде. За время работ эксперты успели найти три могилы различной степени сохранности, но все — в примерно удовлетворительном состоянии, пишет bel.ru.

Пермский край