На Украине суд закрыл дело о разделе имущества Марины и Петра Порошенко*

На Украине закрыли дело о разделе имущества между бывшим президентом Петром Порошенко* и его женой Мариной. Суд принял это решение из-за отсутствия предмета спора. Об этом сообщает издание «Общественное. Винница».

«Крыжопольский районный суд Винницкой области 16 мая принял решение о закрытии производства по делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко* о разделе имущества супругов», — говорится в сообщении издания.

Адвокат Петра Порошенко* отметил, что стороны ещё могут обжаловать решение суда.

Как сообщал Life.ru, в конце апреля Нацбанк Украины (НБУ) признал Петра Порошенко* «лицом с небезупречной репутацией». Этот термин позволяет НБУ вводить меры контроля в отношении банков, акционером которых является это лицо. В том же месяце бывшая первая леди Украины подала в суд иск о разделе имущества.