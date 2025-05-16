На Украине суд закрыл дело о разделе имущества Марины и Петра Порошенко*
Марина и Пётр Порошенко*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
На Украине закрыли дело о разделе имущества между бывшим президентом Петром Порошенко* и его женой Мариной. Суд принял это решение из-за отсутствия предмета спора. Об этом сообщает издание «Общественное. Винница».
«Крыжопольский районный суд Винницкой области 16 мая принял решение о закрытии производства по делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко* о разделе имущества супругов», — говорится в сообщении издания.
Адвокат Петра Порошенко* отметил, что стороны ещё могут обжаловать решение суда.
Как сообщал Life.ru, в конце апреля Нацбанк Украины (НБУ) признал Петра Порошенко* «лицом с небезупречной репутацией». Этот термин позволяет НБУ вводить меры контроля в отношении банков, акционером которых является это лицо. В том же месяце бывшая первая леди Украины подала в суд иск о разделе имущества.
* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму