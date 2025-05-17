Демограф увидел рациональное зерно в предложенной «демографической неделе»

В Госдуме предложили ввести для россиян дополнительный оплачиваемый отпуск, так называемую «демографическую неделю». Хотя такой вариант вызывает улыбку, в нём есть и рациональное зерно, заявил РИА «ФедералПресс» директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслан Ткаченко.

Эксперт согласился с мнением автора предложения, что подобные меры действительно могут привести к росту рождаемости и привёл примеры успешных демографических акций.

«В Ульяновской области проводили акцию «Патриот», где семьи, родившие ребёнка в день города, получали автомобиль. Это казалось шуткой, но в итоге зафиксировали всплеск рождений именно к этой дате», – рассказал Ткаченко.

Также он напомнил о традиции в Израиле, согласно которой молодожёнам запрещено работать сверхурочно в течение года после свадьбы. Это позволяет парам проводить больше времени вместе и снижает риск разводов.

«Загруженным современным парам действительно нужно время, чтобы побыть вдвоём. Мы все любим длинные праздники, когда можно отдохнуть и укрепить семейные связи. Почему бы не сделать такой отпуск регулярным?» – резюмировал эксперт.