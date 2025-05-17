Бывшие полицейские из Казани подали 8 жалоб на приговор за пытки 14 задержанных

История, связанная с печально известным отделом полиции «Дальний» в Казани, продолжает находить отражение в судебных инстанциях. Бывшие сотрудники этого подразделения, осужденные по делу о пытках, не оставляют попыток добиться пересмотра своих приговоров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным пресс-службы Верховного суда Российской Федерации, фигуранты резонансного дела совокупно подали уже восемь жалоб на вынесенные им решения. В частности, Алмаз Василов оспаривал приговор трижды, Ильнар Ибатуллин и Фаиль Сабирзянов обращались с апелляциями по два раза каждый, а Айнур Рахматуллин подал одну жалобу.

Отдел «Дальний» оказался в эпицентре общественного внимания весной 2012 года после гибели задержанного Сергея Назарова. Его близкие заявили о жесточайшем обращении и пытках. Последующее расследование вскрыло многочисленные факты противоправных действий со стороны сотрудников, что привело к возбуждению ряда уголовных дел и вынесению обвинительных приговоров. Пострадавшими по делу признаны 14 человек. В 2014 году Приволжский районный суд Казани признал восьмерых бывших полицейских виновными в превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью. Василов получил почти 14 лет колонии строгого режима, Сабирзянов — 10 лет, а другие фигуранты — от 1 года 8 месяцев до 9 лет.