Минэкологии Якутии сообщило о разливе нефтепродуктов на реке Лене

Первыми о загрязнении сообщили местные жители, опубликовавшие информацию в соцсетях. Как уточнили в министерстве, нефтепродукты были обнаружены в районе 203-го микрорайона города. Надзорные органы начали расследование для установления причин произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал, что несколько пляжей в ОАЭ закрыли для туристов в связи с разливом нефтепродуктов у побережья. Отели организовали перевозку людей на те пляжи, которые не были затронуты ситуацией. Туроператоры предложили и переселение отдыхающих, однако похоже, что оно не потребовалось — количество жалоб от проводивших там отпуск россиян было минимальным.