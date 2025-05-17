Минэкологии Якутии сообщило о разливе нефтепродуктов на реке Лене
Ликвидация разлива нефтепродуктов на реке Лене. Обложка © Telegram / Экология Якутии
В акватории реки Лена в Якутске зафиксирован разлив нефтепродуктов, обстоятельства инцидента выясняют контролирующие органы. Об инциденте сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.
«По итогам осмотра принято решение о ликвидации разлива нефтепродуктов. Силами ГБУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» проведена работа по ликвидации разлива нефтепродуктов. <…> Обнаружены пятилитровые бутылки и бочка, содержащие, предположительно, нефтепродукты, к которым имелся свободный доступ», — сказано в публикации.
Первыми о загрязнении сообщили местные жители, опубликовавшие информацию в соцсетях. Как уточнили в министерстве, нефтепродукты были обнаружены в районе 203-го микрорайона города. Надзорные органы начали расследование для установления причин произошедшего.
Ранее Life.ru рассказывал, что несколько пляжей в ОАЭ закрыли для туристов в связи с разливом нефтепродуктов у побережья. Отели организовали перевозку людей на те пляжи, которые не были затронуты ситуацией. Туроператоры предложили и переселение отдыхающих, однако похоже, что оно не потребовалось — количество жалоб от проводивших там отпуск россиян было минимальным.