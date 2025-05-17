Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 14:43

Минэкологии Якутии сообщило о разливе нефтепродуктов на реке Лене

Ликвидация разлива нефтепродуктов на реке Лене. Обложка © Telegram / Экология Якутии

Ликвидация разлива нефтепродуктов на реке Лене. Обложка © Telegram / Экология Якутии

В акватории реки Лена в Якутске зафиксирован разлив нефтепродуктов, обстоятельства инцидента выясняют контролирующие органы. Об инциденте сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

«По итогам осмотра принято решение о ликвидации разлива нефтепродуктов. Силами ГБУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» проведена работа по ликвидации разлива нефтепродуктов. <…> Обнаружены пятилитровые бутылки и бочка, содержащие, предположительно, нефтепродукты, к которым имелся свободный доступ», — сказано в публикации.

Первыми о загрязнении сообщили местные жители, опубликовавшие информацию в соцсетях. Как уточнили в министерстве, нефтепродукты были обнаружены в районе 203-го микрорайона города. Надзорные органы начали расследование для установления причин произошедшего.

Учёные оценили восстановление экосистемы в Чёрном море после разлива мазута
Учёные оценили восстановление экосистемы в Чёрном море после разлива мазута

Ранее Life.ru рассказывал, что несколько пляжей в ОАЭ закрыли для туристов в связи с разливом нефтепродуктов у побережья. Отели организовали перевозку людей на те пляжи, которые не были затронуты ситуацией. Туроператоры предложили и переселение отдыхающих, однако похоже, что оно не потребовалось — количество жалоб от проводивших там отпуск россиян было минимальным.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar