Apple выпустит складной iPhone

Согласно данным портала GSMArena, Apple планирует выпустить свой первый складной iPhone в конце 2026 или 2027 года. Устройство, вероятно, будет во многом повторять дизайн Samsung Galaxy Z Fold6. Новинка получит экран с вырезом под фронтальную камеру и внутренний складной дисплей с подэкранной камерой, как у моделей Samsung Galaxy Fold.

Одним из ключевых изменений может стать отказ от Face ID в пользу сканера отпечатков пальцев Touch ID, встроенного в кнопку питания. Apple также скорректировала размеры дисплеев по сравнению с ранними прототипами, сохранив при этом разрешение и соотношение сторон, однако финальные характеристики могут измениться до релиза.

Особое внимание компания уделяет уменьшению видимости складки на экране и разработке усовершенствованного шарнирного механизма, который, по слухам, превзойдёт решения конкурентов. Если информация подтвердится, iPhone Fold станет ответом Apple на растущий спрос в сегменте складных смартфонов.