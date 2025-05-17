Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 16:34

Apple выпустит складной iPhone

GSMArena: Складной iPhone со сканером отпечатка пальца выйдет в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wongsakorn 2468

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wongsakorn 2468

Согласно данным портала GSMArena, Apple планирует выпустить свой первый складной iPhone в конце 2026 или 2027 года. Устройство, вероятно, будет во многом повторять дизайн Samsung Galaxy Z Fold6. Новинка получит экран с вырезом под фронтальную камеру и внутренний складной дисплей с подэкранной камерой, как у моделей Samsung Galaxy Fold.

Одним из ключевых изменений может стать отказ от Face ID в пользу сканера отпечатков пальцев Touch ID, встроенного в кнопку питания. Apple также скорректировала размеры дисплеев по сравнению с ранними прототипами, сохранив при этом разрешение и соотношение сторон, однако финальные характеристики могут измениться до релиза.

Особое внимание компания уделяет уменьшению видимости складки на экране и разработке усовершенствованного шарнирного механизма, который, по слухам, превзойдёт решения конкурентов. Если информация подтвердится, iPhone Fold станет ответом Apple на растущий спрос в сегменте складных смартфонов.

Найдены критические уязвимости: Apple выпустила срочное обновление, которое исправит опасные ошибки
Найдены критические уязвимости: Apple выпустила срочное обновление, которое исправит опасные ошибки

Ранее Life.ru сообщал, что Apple готовит значительные изменения в своей производственной стратегии для рынка США из-за американской политики в отношении Китая при президенте Дональде Трампе. Компания планирует перенести сборку iPhone в Индию и к концу 2026 года хочет выпускать там свыше 60 миллионов смартфонов ежегодно.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Apple
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar