Татьяне Лазаревой* грозит потеря бизнеса в России и новое уголовное дело

Отобрать бизнес в России и завести второе уголовное дело потребовали на Татьяну Лазареву*. На этот раз уехавшая в Испанию телеведущая призвала россиян поддержать ЛГБТ**-фестиваль.

По информации SHOT, представители общественного движения «Сорок сороков» направили обращение в московскую прокуратуру с требованием проверить недавнее высказывание Лазаревой*. Причиной обращения стало видео, в котором телеведущая призвала аудиторию отказаться от поддержки российских патриотических театров и вместо этого жертвовать средства ЛГБТ**-кинофестивалю, утверждая, что его участники сталкиваются с большими трудностями в России.

При этом у самой Лазаревой* в России продолжают функционировать две компании: «Мир ежедневников» (занимаются рекламой) и «Каванта Принт» (полиграфия). Общественные деятели обратились в надзорные органы с просьбой проверить законность деятельности этих компаний, а также изучить возможную причастность телеведущей к финансированию экстремизма и распространению ЛГБТ**-пропаганды.

Напомним, что Татьяну Лазареву* в июне прошлого года МВД объявило в розыск за публичное оправдание терроризма. Причиной тому стало её интервью, в котором телеведущая выразила радость по поводу атак дронов ВСУ на Москву. В декабре 2024 года её заочно приговорили к 6,5 года за оправдание терроризма. Кроме того, журналистке запретили четыре года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов.