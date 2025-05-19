Рублю предрекли неизбежное ослабление

Летом курс рубля, вероятно, будет колебаться в диапазоне 85–95 за доллар, причём его ослабление не связано с рыночными факторами или санкциями. Такое мнение в беседе с агентством «Прайм» высказал аналитик банковского сектора Андрей Бархота.

По его словам, слишком крепкий рубль, ниже 85 за доллар, может резко увеличить дефицит бюджета России. В связи с этим эксперт не исключил, что летом власти могут принять нестандартные меры для ослабления национальной валюты. Среди возможных шагов он назвал отмену или даже запрет продажи валютной выручки, активные валютные интервенции со стороны Минфина и Центробанка, а также снижение ключевой ставки.

В итоге, как прогнозирует Бархота, целевой курс рубля летом установится в пределах 85–95 рублей за доллар.