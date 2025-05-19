Женщина почти год прожила с трупом 272-килограммового сына

В Новом Орлеане (США) правоохранители начали расследование в отношении американки, которая девять месяцев жила в одном доме с останками своего 272-килограммового сына. Об этом сообщает телеканал WDSU.

Жуткую находку удалось обнаружить благодаря соседям, которые неоднократно жаловались администрации и местным властям на мусор, крыс и насекомых возле дома Барбары Хейнсворт. С приходом весны американка распахнула двери своего жилища, куда сразу сбежались куры вместе с прочими обитателями региона. Соседи не вытерпели и вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что весь дом был испачкан помётом животных, мыши прогрызли пол и всюду летали мухи. В ходе обысков правоохранители обнаружили мумию мужчины весом 272 килограмма. На допросе Барбара рассказала, что разлагающийся человек в её доме — сын. Американка заявила, что он страдал от множества заболеваний.

По данным Nola.com, у Хейнсворт диагностирована умственная отсталость. Ранее она работала врачом, однако десять лет назад была лишена медицинской лицензии. Незадолго до обнаружения жуткой находки, Хейнсворт была оштрафована на шесть тысяч долларов за создание помех соседям. На данный момент ей не предъявлено никаких обвинений. Следствие продолжается.