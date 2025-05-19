Стартует Стипендиальная программа для студентов: энергетика, металлургия, медицина, педагогика и горное дело

2 июня 2025 года начинается приём заявок на участие в Стипендиальной программе, которую проводят компании энерго-металлургического холдинга. Кампания реализуется уже пятый год подряд и доступна абсолютно бесплатно для студентов очной формы обучения вузов и ссузов (средних специальных учебных заведений) из 25 городов России.

Участие открыто для будущих специалистов по направлениям: энергетика, металлургия, горное дело, медицина и педагогика. Программа охватывает 58 учебных заведений в таких городах, как Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и другие.

Подать заявку могут студенты с хорошей и отличной успеваемостью. Помимо академических успехов, комиссия оценивает достижения в конкурсах, участие в конференциях и волонтерской деятельности. Победители получат стипендию до 15 000 рублей в месяц (для ссузов) и до 25 000 рублей (для вузов), а также смогут участвовать в профессиональных мероприятиях, проходить стажировки и пользоваться профильной электронной библиотекой.

Заявки принимаются с 2 июня по 16 июля 2025 года на корпоративном портале Эн+ и РУСАЛ. Победителей объявят не позднее 15 сентября.

«В этом году стипендиальная программа отмечает пятилетие, и за эти годы нашу поддержку получили больше 400 самых талантливых студентов не только наших «профильных» специальностей, но и тех, без которых невозможно представить жизнь – будущие медики и педагоги. Наши стипендиаты становятся востребованными профессионалами: больше половины из них приходят на работу на наши предприятия и производства. А опытные эксперты и наставники помогают им адаптироваться и поддерживают их развитие», – говорит Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом.