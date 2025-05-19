Достаточно чашки в день: Диетолог объяснила, кому опасно пить много матчи

Специалист в области диетологии и гастроэнтерологии Екатерина Килипко в беседе с «Москвой 24» объяснила полезные свойства новомодной матчи. Как отметила эксперт, этот напиток содержит значительное количество катехинов — природных антиоксидантов.

Особое внимание врач уделила эпигаллокатехину галлату — веществу, которое эффективно борется со свободными радикалами. Эти соединения, по словам специалиста, при избыточном накоплении способны нарушать целостность клеточных структур.

Килипко подчеркнула, что систематическое употребление матчи способствует уменьшению окислительного стресса в организме, что может положительно влиять на процессы старения и снижать вероятность возникновения различных хронических патологий.

«Матча содержит аминокислоту L-теанин. Она стимулирует синтез альфа-волн в мозге, что снижает стресс и вызывает расслабление организма без сонливости. Плюс ко всему напиток богат витаминами A, C, E, а также железом и калием, которые укрепляют иммунную систему», — отметила Килипко.

Врач рекомендовала употреблять одну-две чашки матчи в день, при этом на одну порцию следует брать 1–2 грамма порошка и разводить их в 60–100 миллилитрах воды.

Она напомнила, что матча содержит кофеин, который при переизбытке может привести к тревожности, учащённому сердцебиению, повышенной возбудимости и проблемам со сном. По её словам, все напитки с кофеином стоит пить не позднее 16:00. Также врач отметила, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и печени следует проявлять осторожность, ограничиваясь не более чем одной чашкой матчи в день.