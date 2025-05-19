Виктория Боня всё же покорила Эверест

Мечта Виктории Бони стала реальностью: блогерша и телеведущая взошла на высочайшую точку планеты — Эверест. Об этом сообщили сразу два профильных источника — Elite Exped и Everest Today.

Компания Elite Exped, организующая восхождения, опубликовала список участников, покоривших вершину. Среди трёх имён под датой 19 мая значится и Боня. Everest Today также поздравил её с успешным подъёмом в своём Instagram-аккаунте*.

Сама Боня пока не выходила на связь, но, по всей видимости, это вопрос времени. Поклонники уже ждут фото с вершины мира — и громкое признание о выполненной мечте.

Напомним, что во время подготовки к восхождению на Эверест Виктория Боня уже сталкивалась с серьёзными трудностями. На высоте у неё началась горная болезнь — понадобились кислород и экстренная эвакуация вертолётом. Позже выяснилось, что у неё и ещё нескольких участников экспедиции — симптомы вируса: жар, рвота и диарея. Несмотря на это, Боня не отказалась от мечты и вернулась на вершину, как только восстановилась.