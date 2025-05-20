Гарвард лишили части грантов из-за антисемитизма и расовой дискриминации

Из-за нерешённых проблем с антисемитизмом и расовой дискриминацией в Гарвардском университете, Министерство здравоохранения США отозвало у вуза гранты на сумму около 60 миллионов долларов. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

«В связи с тем, что Гарвардский университет всё ещё не может справиться с антисемитическим преследованием и расовой дискриминацией, министерство здравоохранения и социальных служб прекращает несколько многолетних грантов с суммарной стоимостью приблизительно 60 миллионов долларов за всё время их действия», — говорится в сообщении ведомства.