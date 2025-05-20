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20 мая, 07:14

Гарвард лишили части грантов из-за антисемитизма и расовой дискриминации

Здание Гарварда. Обложка © Wikipedia / Muns

Здание Гарварда. Обложка © Wikipedia / Muns

Из-за нерешённых проблем с антисемитизмом и расовой дискриминацией в Гарвардском университете, Министерство здравоохранения США отозвало у вуза гранты на сумму около 60 миллионов долларов. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

«В связи с тем, что Гарвардский университет всё ещё не может справиться с антисемитическим преследованием и расовой дискриминацией, министерство здравоохранения и социальных служб прекращает несколько многолетних грантов с суммарной стоимостью приблизительно 60 миллионов долларов за всё время их действия», — говорится в сообщении ведомства.

Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за заморозки финансирования
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Напомним, в апреле Гарвардский университет лишился 2,2 миллиарда долларов государственного финансирования. Министерство образования США приняло такое решение, объяснив его несогласием руководства университета с требованиями Белого дома по реформированию кадровой и образовательной сфер. Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении сократить финансирование Гарварда. Однако президент учебного заведения Алан Гарбер подчеркнул, что университет не намерен идти на уступки политическому давлению и менять свои принципы.

Мария Любицкая
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