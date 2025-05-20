«Выполнила домашнюю работу»: В ЕК уверены, что Украина готова стать частью Евросоюза

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Украина успешно завершила все необходимые подготовительные этапы и теперь готова к началу предметных переговоров о вступлении в Евросоюз. Она отметила, что интеграция страны в объединение будет являться «ключевым элементом гарантий безопасности» во время мирных переговоров по разрешению военного конфликта.

«Хочу внести ясность: речь идёт не только о безопасности Украины, но и о безопасности всей Европы. Украина выполнила свою домашнюю работу, поэтому она готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — подчеркнула еврокомиссар перед встречей глав МИД и минобороны стран ЕС в Брюсселе.

На прошлой неделе Совет ЕС получил ещё две оценки, охватывающие Кластеры 2 и 6, для Украины и Молдавии. Кос подчеркнула, что благодаря этому есть всё необходимое для принятия решения. При сохранении нынешнего темпа все оценки должны быть завершены до осени, уточнила чиновница.

Еврокомиссар добавила, что в Брюсселе убеждены: открытие переговоров по существу с Киевом позволит урегулировать все требования Венгрии касательно прав меньшинств на украинской территории.