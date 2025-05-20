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20 мая, 09:06

«Выполнила домашнюю работу»: В ЕК уверены, что Украина готова стать частью Евросоюза

Кос: Украина выполнила «домашнюю работу» и готова к переговорам о членстве в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yarmrtsnk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yarmrtsnk

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Украина успешно завершила все необходимые подготовительные этапы и теперь готова к началу предметных переговоров о вступлении в Евросоюз. Она отметила, что интеграция страны в объединение будет являться «ключевым элементом гарантий безопасности» во время мирных переговоров по разрешению военного конфликта.

«Хочу внести ясность: речь идёт не только о безопасности Украины, но и о безопасности всей Европы. Украина выполнила свою домашнюю работу, поэтому она готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — подчеркнула еврокомиссар перед встречей глав МИД и минобороны стран ЕС в Брюсселе.

На прошлой неделе Совет ЕС получил ещё две оценки, охватывающие Кластеры 2 и 6, для Украины и Молдавии. Кос подчеркнула, что благодаря этому есть всё необходимое для принятия решения. При сохранении нынешнего темпа все оценки должны быть завершены до осени, уточнила чиновница.

Еврокомиссар добавила, что в Брюсселе убеждены: открытие переговоров по существу с Киевом позволит урегулировать все требования Венгрии касательно прав меньшинств на украинской территории.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан категорично заявил, что Евросоюзу не следует форсировать вступление Украины в их ряды. По его мнению, «членство страны в ЕС является самой большой угрозой», а истинная мотивация Киева — это исключительно получение финансовой помощи от тех, кого они называют зарубежными партнёрами, но никак стремление к полноценному членству.

Ольга Сливченко
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