Депутаты Госдумы сдали более 20 литров крови для участников СВО

Депутаты Госдумы сдали кровь на нужды бойцов СВО. Общими усилиями было собрано 23 литра, что составляет по 450 миллилитров от каждого донора. Life.ru показывает, как это было.

Депутаты принимают участие в донорской акции. Видео © Life.ru

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов поделился с журналистами, что около ста раз участвовал в донорских акциях. Он обладает редкой группой крови — второй отрицательной. Депутаты Александр Дёмин («Новые люди») и Дмитрий Гусев (СРЗП) впервые присоединились к донорскому движению и отметили положительные эмоции от участия.

Акция проходила на базе мобильного комплекса заготовки крови. Парламентариям компенсировали расходы на обед в размере 1365 рублей. Всего в акции приняло участие 50 депутатов.

В донорской акции, в частности, приняли участие депутаты Евгений Бессонов, Каплан Панеш, Андрей Свинцов, Александр Терентьев, Владимир Плякин, Ольга Казакова, Сергей Алтухов, Антон Гетта, Юлия Дрожжина, Андрей Красов, Александр Максимов, Леонид Огуль, Владимир Павлов, Ольга Пилипенко, Дмитрий Погорелый, Юлия Саранова, Алексей Ситников, Екатерина Стенякина, Александр Толмачёв, Сайгидпаша Умаханов и другие.